Marta Carriedo se muestra tajante sobre el tenso cruce de declaraciones con su ex La modelo e 'influencer', además, responde a la pregunta de si ha vuelto a encontrar el amor

Marta Carriedo y su ex, Raúl Vidal, protagonizaron recientemente un tenso intercambio de mensajes en las redes sociales. Todo comenzó cuando la modelo e influencer expresó ante sus seguidores sus "sentimientos encontrados” por tener que alejarse unos días de su hijo en común, Noah, por motivos de trabajo, dejándole al cuidado de una tercera persona. Algo que no sentó nada bien a Raúl, quien respondió con otro mensaje mostrando su disgusto. Pero ¿qué opina Marta sobre todo esto? ¿Le molestan los titulares que se han publicado al respecto? Ella misma ha respondido a todo esto, además de a otras cuestiones, como a quién se parece el pequeño Noah o si está abierta a volver a encontrar el amor. Dale al play y no te lo pierdas.

