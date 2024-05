La contundente postura de Gabriel Soto ante las declaraciones de Geraldine Bazán

Una de las exparejas más populares del espectáculo fue la conformada por Geraldine Bazán y Gabriel Soto, quienes confirmaron públicamente su separación en 2018. En ese entonces, los rumores crecieron en torno al galán de telenovelas, quien fue vinculado sentimentalmente con Irina Baeva, su actual novia y prometida. A propósito de ese episodio pasado, Geraldine lanzó algunos comentarios durante su estancia en el reality de La Casa de los Famosos, algo a lo que Soto no ha sido indiferente, revelando su postura ante esa situación que ha cobrado interés mediático.

©GettyImages



Gabriel Soto se reirá de sus polémicas en su nueva puesta en escena, El Precio de la Fama.

‘Hay dos caras de la moneda’, afirma Gabriel

Motivado por los nuevos emprendimientos en su carrera sobre los escenarios, Gabriel ha emprendido una nueva aventura, ahora al presentar una puesta en escena llamada El Precio de la Fama, en la que compartirá créditos con Cecilia Galliano. En ese sentido, el intérprete se reirá de las polémicas y rumores que lo han perseguido a lo largo de su vida, incluyendo los acontecimientos de su entorno sentimental.

De hecho, durante la presentación de la obra de teatro, Gabriel fue cuestionado en torno a las menciones que Geraldine ha hecho sobre él en el programa de La Casa de los Famosos, incluidos algunos rumores sobre su exesposa. Al respecto, Soto se pronunció de manera directa: “De lo de Geraldine, en cada historia hay dos caras de la moneda, y yo siempre he sido muy respetuoso de no contar mi parte de la historia…”, afirmó durante la charla con la prensa, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. “En mi caso particular, me pasaron muchas cosas que me llevaron al divorcio…”, agregó Gabriel, quien en su nuevo proyecto de teatro se abrirá como pocas veces de esos capítulos de su historia personal que han atraído la atención mediática.

©@geraldinebazan



Geraldine Bazán ha lanzado algunos comentarios sobre Gabriel en La Casa de los Famosos.

Gabriel, fuerte ante las polémicas

Ser famoso no es un asunto sencillo, y eso lo ha sabido muy bien Gabriel con el paso de los años. A la par de las circunstancias difíciles detonadas por su divorcio, el galán de la pantalla chica ha enfrentado otros episodios que lo han puesto en terrenos complicados, como cuando hace un tiempo se filtró un video privado. “Ya lo superé, pero realmente sí fue un dolor a tu intimidad fuertísimo… obviamente levanté una demanda, avalado por la Ley Olimpia y son cosas bien duras, digo, somos seres humanos… Fue un año en el que no quería salir ni de mi casa porque me daba vergüenza…”, contó.

©GettyImages



Gabriel Soto dice haber superado una de sus más fuertes polémicas.

En la conferencia, Gabriel también cuestionó el manejo que la prensa ha hecho de cierta información relacionada con su persona, y de la falta de sensibilidad que han tenido algunas publicaciones con tal de ganar atención. “Utilizar, por ejemplo, los titulares amarillistas para jalar a la gente para que lean la nota, y ese tipo de cosas son las cosas con las que no estoy totalmente de acuerdo…”, expresó durante la charla.