Gabriel Soto reacciona al ingreso de Geraldine Bazán a ‘La Casa de los Famosos’

Lejos de la ruptura amorosa por la que atravesaron, Gabriel Soto y Geraldine Bazán mantienen un lazo de cordialidad por el bienestar de sus hijas. Los actores han consolidado acuerdos con la finalidad de apoyarse mutuamente cuando sus compromisos de trabajo lo requieren, como ahora ocurre con la reciente entrada de Geraldine al reality show televisivo de La Casa de los Famosos, un anuncio que tomó por sorpresa a sus fans. Al respecto, el galán de telenovelas opinó y fijó su postura, dispuesto a respaldar a su exesposa ante sus decisiones, mientras él se encarga de cuidar a las pequeñas, según compartió en una reciente entrevista.

©GettyImages



Gabriel habló por primera vez del ingreso de su ex a La Casa de los Famosos.

¿Qué opina Gabriel de Geraldine en La Casa de los Famosos?

Gabriel se sinceró con los medios de comunicación durante su asistencia a un evento público, espacio en el que se le cuestionó sobre la entrada de Geraldine a La Casa de los Famosos, minutos después de que se confirmó la noticia. “Obviamente ya me quedo yo con mis hijas, yo feliz, la verdad…”, explicó el intérprete, declaraciones retomadas por medios como Venga la Alegría.

En su charla, Soto además contó que él y Geraldine conversaron sobre esta situación, como ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando por motivos de trabajo alguno de los dos tiene que hacer cambio de planes. Después de todo, permanecer al cuidado de sus pequeñas es la prioridad. “Evidentemente nos ponemos de acuerdo para apoyarnos y finalmente el hecho de que mis hijas estén tanto tiempo conmigo me llena de felicidad…”, expresó el actor de telenovelas y teatro, feliz de la estabilidad que prevalece en ese sentido en su entorno personal.

©@geraldinebazan



Geraldine Bazán se mostró emocionada por su ingreso al proyecto televisivo.

¿Le molestó el ingreso de Geraldine al reality?

Dada la naturaleza de ese programa televisivo, Gabriel Soto tiene muy claro que tanto él como Geraldine han actuado con cautela para proteger a sus hijas de lo que se pudiera transmitir. A pregunta expresa sobre si no le gustó el ingreso de su exesposa a esa producción, aseguró: “Sí, es su decisión finalmente, el tema es yo estar con las niñas, hablar con ellas y proyectos así va a haber, es trabajo y son proyectos a veces fáciles, a veces no tan fáciles pero mis hijas tienen que aceptar que sus papás trabajan en proyectos que a veces no son tan fáciles…”.

©@gabrielsoto



Gabriel Soto asegura que cuidarán de que sus hijas vean lo menos posible el programa.

Gabriel además aprovechó los focos para expresar su apoyo a Geraldine: “Le deseo que le vaya muy bien, le deseo mucha suerte y sobre todo la incomunicación para que mis hijas estén tranquilas en ese sentido, el hecho de que estén conmigo es la mejor opción…”, dijo. Además, contó de qué manera sus hijas podrán quedar protegidas ante los contenidos que se difundan en el reality, así como en el aspecto de la comunicación con su madre. “Tratar de controlar que no vean mucho, evidentemente, a través de mí, hay una persona del proyecto que también es como el link entre la comunicación de mis hijas y ella, cualquier cosa...”, agregó.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez 'nunca planeó' volver con Ben Affleck Loading the player...