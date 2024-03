Esta es la razón por la que Geraldine Bazán no podrá ganar los 200 mil dólares de ‘La Casa de los Famosos’

En medio del revuelo que ha causado la entrada de Geraldine Bazán y Patricia Corcino a La Casa de los Famosos, poco a poco se han ido revelando los detalles sobre cómo ‘jugarán sus cartas’ dentro de la casa. Como bien lo mencionó La Jefa, las nuevas habitantes de la casa tendrán inmunidad de 15 días; es decir no podrán ser nominadas, además de esto, tampoco serán consideradas para nominar y votar. Además de esto, se sabe que Geraldine Bazán y Patricia Corcino —así como los otros dos concursantes que faltan por entrar al reality— no podrán ganar los 200 mil dólares del codiciado premio, o al menos no la cifra completa, en caso de resultar como triunfadores del show.

©@lacasadelosfamosostlm



Geraldine Bazán y Patricia Corcino, las nuevas habitantes de ‘La Casa de los Famosos 4’

De acuerdo con Jimea Gállego, presentadora del reality de Telemundo, ni Geraldine ni Patricia, así como los dos nuevos habitantes que están por entrar, no podrán recibir el premio total del show; en caso de ganar, se hará un cálculo de los días que compitieron en el reality y se les entregará la suma correspondiente a su participación. “Tienen un descuento sobre el premio obvio, no se les da el premio entero sino es como por los días que estás. Se hace la matemática pues”, explicó Gállego, a través de una transmisión en vivo desde su canal de YouTube con sus ‘galletitas’, como cariñosamente le dice a sus seguidores.

©@jimenagallegotv



Jimena Gállego compartió los detalles del premio de ‘La Casa de los Famosos’

“Ganan un proporcional del premio por el tiempo que estuvieron. Lo dijimos cuando entró Samira y cuando entró Diego (Samira Jalil y Diego Soldano, en la tercera temporada), nada más que como no ganaron, no se volvió a explicar”, aclaró Jimena. Así que, en caso de que alguno de los nuevos habitantes de la casa gane la cuarta edición del reality, no recibirá completo el premio, pero algo se llevarán a casa. Antes de que termine esta semana, se tiene previsto que ingresen los otros dos nuevos habitantes, de los cuales hasta ahora se desconoce su identidad.

Recordemos que Alicia Machado fue la ganadora de la primera temporada del reality, en tanto, Ivonne Montero se llevó el premio de los 200 mil dólares en la segunda temporada, mientras que Madison Anderson ganó en la pasada edición.

La decisión de recibir nuevos habitantes se debe a la abrupta salida de tres habitantes en las últimas semanas. Hace un mes, Thalí abandonó la casa de forma intempestiva. Poco después, Gregorio Pernía reveló que deseaba dejar el reality por su propia voluntad, mientras que Carlos Gómez ‘El Cañón’ fue expulsado luego de una riña.

Vídeo Relacionado: Mel B confirma que habrá reunión de las Spice Girls Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.