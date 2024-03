¡Sorpresa! Nuevos habitantes de ‘La Casa de los Famosos’ están en camino

La poca estabilidad que los habitantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos habían encontrado desde el pasado domingo de eliminación está por cambiar. Durante la gala de este jueves, Nacho Lozano confirmó al público que vienen nuevos competidores que lo cambiarán todo en el reality de Telemundo.

“Están en camino los nuevos famosos que se van a incorporar a La Casa de los Famosos. Tal como lo están escuchando, tal como lo estoy diciendo”, expresó el conductor provocando la emoción entre el público, un dato que los habitantes actuales aún no saben. Nacho agregó: “Están en camino para cambiar completamente la vida allá adentro, para descolocar a los habitantes, para romper absolutamente cualquier equilibrio de fuerzas que haya entre los cuartos”.

Lozano no dio más información sobre esta sorpresa que “se está cocinado”, y lo único que aseguró es que no entrarían este jueves. Tampoco reveló cuántos integrantes nuevos podremos ver en el show ni el día que crucen la puerta de la famosa casa por invitación de La Jefa.

A poco más de un mes de que haya iniciado el show, tres de los integrantes han salido del reality sin que estuviera planeado, pues no enfrentaron el proceso de eliminación tradicional. La primera fue Thalí García, quien en un acto sin precedentes, abandonó la casa mientras se encontraba en la suite del líder con Lupillo Rivera, ocasionando su propia descalificación.

Una semana más tarde, Gregorio Pernía abandonaba la casa por voluntad propia, un anuncio que dio durante una de las galas, despidiéndose de sus compañeros y saliendo por la puerta grande.

Días más tarde, Carlos Gómez ‘El Cañón fue expulsado de la casa luego de un violento conflicto interno. Al ser él quien soltó el primer golpe, La Jefa dejó claras las reglas y lo eliminó de la competencia.

Al faltar tres integrantes del plan orginal, el público imagina que será esa cantidad de nuevos famosos quienes se sumen al reality. En el curso normal del show, Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand y Daniela Alexis ‘La Bebeshita’ han sido eliminados por sus compañeros.

Lupillo Rivera, Maripily Rivera, Pedro Figueira ‘La Divaza’, José Reyes ‘La Melaza’, Alana Lliteras, Ariadna Gutiérrez, Clovis Nienow, Silvia Del Valle ‘La Bronca’, Alfredo Adame, Guty Carrera, Rodrigo Romeh, Robbie Mora y Cristina Porta continúan en el juego por el maletín con 200 mil dólares.

