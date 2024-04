Marc Anthony estrena ‘Ale Ale’, y Luis Fonsi se vuelve a reunir con Laura Pausini en ‘Roma’

Thalía - A Mucha Honra

El viaje de Thalía hacia A Mucha Honra ha sido un proceso de dos años, con sesiones de grabación que comenzaron en mayo de 2023 y la producción de videos iniciando en agosto del mismo año. La meticulosa atención al detalle y el proceso creativo detrás del álbum resaltan la dedicación inquebrantable de Thalía con su arte. En un género tradicionalmente dominado por voces masculinas, Thalía rompe barreras al presentar colaboraciones con talentosas artistas femeninas como Ángela Aguilar y Dania de Estilo Sin Límite. La canción que marca la salida del álbum es una colaboración explosiva entre Eduín Caz de Grupo Firme y Thalía, quienes llevaban mucho tiempo tratando de hacer una colaboración para sorprender a su público. Además, A Mucha Honra muestra a Thalía reimaginando su clásico atemporal, “Amor a la Mexicana”, cerrando así el círculo de su trayectoria mientras continúa defendiendo la cultura mexicana a través de su música.

Marc Anthony - Muevense

“Ahora llega ‘Muevense’, una nueva banda sonora para el próximo capítulo de la vida de Marc y la nuestra. La apasionante canción principal, ‘Muevense’, que tiene todo en un ONE CHORD, contiene también un universo y una variedad de ritmos e inundará todas las pistas de baile. El clásico a los ex amantes está reflejado en Punta Cana, y este ya se suma a No Me Conoces, Hasta Ayer y Y Hubo Alguien en el panteón de Tu me dejaste y te vas a arrepentir. ¡Pero ya estoy notando más himnos, y ahora en modo bachata!”, comenta Lin Manuel Miranda sobre este nuevo hit.

Luis Fonsi y Laura Pausini - Roma

Después de 16 años, las voces de dos grandes se vuelven a unir en El Viaje musical de Fonsi. Y aunque pasó mucho tiempo desde su última colaboración, la magia, la complicidad y la unión de dos de las voces más hermosas y reconocidas en todo el mundo es palpable en el nuevo sencillo titulado “Roma” junto a Laura Pausini. “Roma”, una hermosa balada escrita por Fonsi junto a los también productores del tema Andrés Torres y Mauricio Rengifo, no fue necesariamente una sorpresa para el público ya que, en uno de los conciertos de la gira mundial de Laura en la ciudad de Miami el pasado mes, ambos artistas a quienes los une una amistad muy especial, anunciaron la colaboración después de cantar improvisadamente “Inolvidable”, uno de los éxitos de la artista italiana.

Belinda y Natanael Cano - 300 Noches

Con “300 Noches”, la cantante pop desvela un corrido coquette nunca antes escuchado, inspirándose en “Turning Page” de Sleeping At Last. Mezclando delicadas melodías de piano con un arreglo de cuerdas de ensueño, la cautivadora voz de Belinda baila meticulosamente con la de Natanael mientras él explora su propio reino vocal - el resultado: una faceta encantadora y madura del pionero de los corridos, sin miedo a mostrar un lado más profundo de él. El nuevo sencillo reúne a dos superestrellas mundiales para crear algo verdaderamente revolucionario que se convertirá en un elemento básico de la escena musical mexicana y más allá.

Aitana x Sebastián Yatra - Akureyri

Una nueva oportunidad y un viaje que nos cuenta más detalles sobre la relación que hay entre ambos cantantes. Akureyri es la ciudad en Islandia en donde esa nueva chispa entre los dos habría surgido, todo entre gélidos paisaje que los inspiraron para escribir esta bella historia de amor reflejada en la letra de su reciente colaboración.

Myke Towers, Bad Bunny – Adivino

Prepárate para ser seducido por la emocionante colaboración entre dos gigantes de la música latina: Myke Towers y Bad Bunny. En esta fusión electrizante, el talento puertorriqueño de Myke Towers se une al fenómeno de los éxitos, Bad Bunny, para brindar una experiencia musical inolvidable. Con Myke Towers ascendiendo en las listas globales de Spotify, superando obstáculos y labrando su propio camino hacia el éxito, esta colaboración marca un hito significativo en su carrera. La combinación de la versatilidad distintiva de Bad Bunny con el estilo único de Myke Towers promete fascinar a audiencias de todo el mundo.

Pepe Aguilar - Te Confirmo

El reconocido ícono de la música mexicana, nos está presentando su más reciente sencillo que lleva por título, “Te Confirmo”. La canción es una balada de mariachi con la adición de notas vibrantes por parte de un acordeón, ampliando el rango que comprende el género mientras que lo mantiene adherido a sus tradiciones.

Elena Rose – Trago Al Pecho

La talentosa cantautora venezolana, lanza nuevo sencillo “Trago Al Pecho”. Este tema, que revela la vulnerabilidad de Elena al mostrar sus heridas emocionales, invita a los oyentes a abrazar sus sentimientos y sanar a través de la música. En “Trago Al Pecho”, Elena Rose expone el corazón herido de una relación que llegó a su fin, conectando profundamente con sus seguidores y compartiendo una parte íntima de su vida. La canción es un reflejo de la autenticidad y la sinceridad que caracterizan el trabajo artístico de Elena.

Jesse & Joy – Lo Que Nos Faltó Decir

El dúo lanza su nuevo sencillo “Lo Que Nos Faltó Decir”. Con esta canción Jesse & Joy nos transportan a la esencia de la nostalgia y de melancolía. En el momento en que tienes una conexión con otra persona y de alguna forma cuando esta conexión termina, te das cuenta que faltaron muchas cosas por decir y siempre vivirá un fuego eterno en nuestros corazones de los seres que han tenido un impacto significativo en nuestras vidas.

Mau y Ricky – Gran Día

La nueva canción de su próximo álbum Hotel Caracas, en colaboración con el talentoso cantante y rapero puertorriqueño Guaynaa. Esta canción trae un sonido fresco y divertido y pone de relieve la experiencia del dúo en la elaboración de canciones detalladas, compartiendo vibraciones positivas a lo largo del fresco flow de Guaynaa. “Gran Día” es una canción que no querrás dejar de escuchar.

Nicki Nicole - Ojos Verdes

La confianza de sí misma de Nicki brilla en esta canción que se adentra en lo que pasa después del final de una relación. La letra, con la que todos pueden conectar, refleja la solidez y la autoridad emocional de esta artista. A través de versos conmovedores, la canción explora temas como el autodescubrimiento, la resiliencia y el poder de soltar las cosas que hacen mal.

Yuridia, Los Ángeles Azules - Felicítalo

Nadie sabe que aún no supera del todo a “ese ex”, hasta que escucha “Felicítalo”, la inolvidable colaboración entre la reina de la música regional mexicana, Yuridia, y la emblemática agrupación de Iztapalapa: Los Ángeles Azules. Esta es una historia para contarse. Cuando Horacio Palencia escucha lo que ha estado lanzando Yuridia bajo la producción de Eden Muñoz, empieza a trabajar en “Felicítalo”. La canción pronto llegó a los oídos de la cantante y la asociación, aunque inesperada fue obvia. Con tantas frases dedicables que tiene, la gente debía poder bailarla. Es así que invitaron a los reyes de la cumbia.

Noel Schajris y Jennifer Nettles - Love’s Still Here

Es la primera vez que Noel Schajris y Jennifer Nettles unen sus voces. “Love’s Still Here” forma parte del espectacular álbum bilingüe de diez canciones en español e inglés “Timeless” que saldrá a la venta en 2024.

Picus - Jordan Fly

Una canción que nos emociona por lo que dice la letra y por el sonido, porque es una canción regional mexicana”, dijeron los integrantes del grupo. El primer corrido de su repertorio, una canción que destaca la historia del proyecto y el éxito que está viviendo actualmente.

Dj Snake y Peso Pluma - Teka

El DJ francés de renombre mundial y productor multiplatino DJ Snake une fuerzas con la sensación internacional Peso Pluma en el nuevo sencillo eléctrico “Teka” (Interscope Records). La colaboración de la superestrella fusiona la voz nítida de Pluma con las habilidades de producción dinámica de Snake, lo que da como resultado un himno palpitante que trasciende los límites culturales del género. El disco fue presentado por primera vez durante el explosivo set de DJ Snake en Coachella, cuando se le unió en el escenario Peso Pluma para tocar la canción en vivo por primera vez.

Codiciado y Luis R. Conriquez - Bandido Live

El ícono de la música regional mexicana, Codiciado, se encuentra imparable con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Bandido (En Vivo)“, en colaboración con una de las estrellas más destacadas del género, Luis R. Conriquez. Grabado en Guadalajara, MX, esta interpretación de ”Bandido“ muestra la energía y pasión que definen las actuaciones de Codiciado.

Morenito De Fuego X Sahir Montoya – Cancún Mazatlán

El tema es colaboración de Morenito de Fuego, un experto en las fusiones musicales como electrónico, cumbia y hip hop, con Sahir Montoya que ha estado muy involucrado en la mezcla de géneros de la electrónica con el sierreño. Este tema promete ser un hit del verano por su versatilidad y sonido único.

Raymix – No Hay Vida Sin Ti

El creador de la electrocumbia, Raymix, nos trae una canción de desamor, refugiándose en una historia propia “No Hay Vida Sin Ti” nos narra el sentimiento de ausencia después de haberle querido. Edmundo Gómez quiere expresar este sentimiento para ayudar a aquellos desilusionados por una decepción amorosa, mostrar que no son los únicos con estos sentimientos y que es temporal.

Brandon Reyes Y Elvin X Grupo Selectivo – Pal’ Amigo Que Se Fue

La identidad artística de Brandon Reyes y Elvin está profundamente arraigada en su amor por el mar y su hogar en Agiabampo, Sonora. “Pal’ Amigo Que Se Fue” junto a Grupo Selectivo es una canción de la autoría y producción de Brandon Reyes y Elvin que despierta el sentimentalismo de perder a un ser querido y que, a pesar de que partió de esta vida, nos dejó un recuerdo de él y sus gustos. Es un homenaje a la vida de todas aquellas personas que ya no están con nosotros. Este tema es del álbum “Los Cuentos De Verdad”.

Santa Fe Klan y Rich The Kid - Plomo

El sencillo pinta un cuadro vívido de la vida en las calles, capturando las duras realidades vividas en todas las culturas. Si bien Santa Fe Klan muestra su versatilidad y destreza para contar historias, el verso de Rich the Kid agrega una capa adicional de intensidad, con su entrega aguda y su inteligente juego de palabras para amplificar el impacto de la canción. “Plomo” es más que una simple canción trap; es un himno de resiliencia y supervivencia frente a la adversidad. A través de su colaboración, Santa Fe Klan y Rich the Kid han creado una poderosa oda a las calles, que cierra la brecha entre diferentes comunidades y resuena con autenticidad y emoción cruda.

Grupo 3 Mandos – El Cherrys

La banda presenta el tema “El Cherrys”, un corrido inédito, escrito por Everardo Licea, cantante de la agrupación. “El Cherrys”, cuenta las andanzas de un personaje, y de su superación en los “negocios” en la ciudad fronteriza de Reynosa; el tema narra también que “El Cherrys” es como un fantasma, ya que no hay elementos para confirmar si este personaje está muerto o con vida.

Estibaliz Badiola X Kiko El Crazy – Así Me Gustas Tú

Estibaliz Badiola continúa introduciéndonos en el diverso mundo de su próximo álbum titulado “Blanco y Negro”, en esta ocasión presenta “Así me gustas tú”, una canción que es parte de la segunda fase llamada “La Negra”, se caracteriza por explorar nuevos ritmos impregnados de buena vibra, en este caso el Dembow. Es una colaboración con el cantautor dominicano Kiko el Crazy. La canción fue escrita por Adriel Favela y Estibaliz junto con Kiko El Crazy y Alcover, habla sobre cuánto te puede gustar una persona.

JC Karo - Otro Rato

Una nueva dimensión de su arte con el estreno de su más reciente sencillo “Otro Rato”. Al fusionar su sonido característico de guitarra acústica con una letra romántica, Karo muestra su lado más sensible. Regresando a la esencia de sus raíces musicales, las voces aterciopeladas de Karo y los acordes emotivos de su guitarra evocan una sensación de intimidad y anhelo, invitando a los oyentes a su narrativa romántica. En el video, ambientado en un entorno sensual, Karo y su interés amoroso comparten momentos íntimos, capturando perfectamente la esencia de la canción.

Chicocurlyhead - Cupido Te Falló

La representación perfecta de la capacidad camaleónica de Chicocurlyhead para adoptar cualquier género y hacerlo suyo. El fenómeno revelación deslumbra con un sutil R&B, cautivando al instante a sus fans con una melodía de guitarra hipnotizante y esporádicos hi-hats de trap. En este tema desenfadado, la estrella emergente se identifica con su protagonista femenina, que también ha vivido relaciones fallidas: “I can tell you’ve been in love before, and I know how it goes, cuando uno da su mejor, shorty ya no.” Chicocurlyhead confirma sus dificultades con el amor y entiende la nueva perspectiva de su protagonista femenina sobre las relaciones porque el amor le ha fallado (“Porque el amor te falla”). Navegando entre letras en inglés y en español, Chicocurlyhead vuelve a demostrar su delicadeza musical como ningún otro, encontrando la fuerza tanto en sus influencias panameñas como en su crianza en Atlanta.

Ana Tijoux - Dime Que

Ana Tijoux lanza el video oficial de “Dime Que” jnto a la estrella del trap chileno Pablo Chill-E, La canción se desprende de su nuevo álbum ‘Vida’, que, al preguntarle a la artista sobre el nombre de este nuevo trabajo, cita las reflexiones de un payaso. “Un gran amigo mío que trabaja haciendo reír a la gente en los campos de refugiados de todo el mundo compartió una vez un pensamiento que resonó en mí durante mucho tiempo”, explica. “Dijo que la mejor venganza contra la muerte es la vida misma”.

Jorge Drexler - Derrumbe - En Acústico

Recién finalizada su gira presentación de Tinta y Tiempo - que acaba de cumplir dos años - el artista uruguayo presenta la versión acústica de su sencillo “Derrumbe”, un punto intermedio entre el fin de su gira con banda y su gira en solitario: Voz y Guitarra. “Derrumbe” en su versión acústica es una reinterpretación del tema original publicado en febrero, con un carácter aún más íntimo y cercano. Este enfoque conecta directamente con el formato que tendrán sus próximos conciertos por Europa, siempre manteniendo la esencia de Drexler.

Dei V - Martini

Creando una yuxtaposición entre la música trap latina, que a menudo se clasifica como cruda y romántica, Dei V rapea sobre temas de afecto y deseo por alguien especial. La pista incorpora sintetizadores de trap tradicionales y sonidos vocales con letras sobre la lujuria y el amor. A lo largo de la canción, Dei V describe un profundo deseo por alguien, alguien que puede no ser compatible contigo pero que de todos modos anhelas, y agrega una llamarada de inmensa confianza en ser lo mejor para esa persona.

Venesti + Randy Nota Loca + Dímelo Flow presentan - To’To

En una vibrante fusión de ritmos que promete conquistar las listas de éxitos, Venesti presenta “To’To”, un tema muy especial que se desprende de su primera producción discográfica “De La Nada”. “To’To” se distingue por tener una mezcla de ritmos urbanos con un toque de reggaetón, aderezado con el inconfundible flow de Randy Nota Loca, quien por unos segundos logra transportar a los oyentes a la época más emblemática del reggaetón “old school”. La composición de este hito musical ha sido una labor conjunta de sus intérpretes, quienes han plasmado su esencia en cada nota.

Cornelius - Sketch for Spring

El maestro del pop vanguardista japonés, Cornelius, celebra 30 años como uno de los compositores, productores e intérpretes más convincentes de la música con “Sketch for Spring”, el sencillo principal de su nuevo y mágico LP, Ethereal Essence. el último punto de inflexión en una carrera ya celebrada e iconoclasta. Sobre el sencillo, Cornelius dice: “Esta canción fue escrita para la música de fondo en el tubo de PARCO, un complejo cultural en Shibuya. El título es un homenaje a mi guitarrista favorito Vini Reilly [de la banda británica de post-punk Durutti Column]”.

Akapellah - Pedro Elias

Este nuevo álbum, producido por OBG y distribuido por Warner Music Latina, promete ser una experiencia musical única, llena de ritmos audaces y letras poderosas que abordan temas sociales y personales. Pedro Elias presenta una combinación de temas inéditos y colaboraciones sorprendentes, que seguramente cautivarán a los aficionados del género.

Jay Wheeler - Música Buena, Para Días Malos

Con un álbum histórico, que redefinirá los límites de la narrativa musical, Jay Wheeler crea una historia que explora el tiempo, la elección y el destino con su séptimo álbum de estudio, “Música Buena, Para Días Malos” (MB/PDM). Lanzado por Dynamic Records, el nuevo álbum explora los diversos resultados de las decisiones tomadas en la búsqueda del amor y el equilibrio, e inspirará al público a evaluar los resultados de las decisiones que han tomado a través de realidades alternas.

Saiko - Sakura

Tras el lanzamiento de su último EP “Saliendo del Planeta” en diciembre de 2023, llega el gran proyecto de Saiko. Con este, insinuó que se embarcaría en un viaje intergaláctico hacia la galaxia de Sakura como preparación para el lanzamiento de su próximo disco. De esta manera, el álbum se convierte en una bitácora de viaje de Saiko, registrando todo lo que experimentó y vio en la galaxia de Sakura.

GeezLy & NTG - Got It

La talentosa artista GeezLy, nacida el 23 de agosto de 1996 en el vibrante Bronx, Nueva York, con raíces que se remontan a Bayamón, Puerto Rico, se une a la sensación del género NTG para presentar su nueva colaboración titulada “Got It”. La canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, ofrece una visión única de las preferencias y los logros de estos dos artistas destacados.

Pesado - Te Amaré

El álbum presenta una ecléctica colección de 12 temas, entre ellos una destacada versión del éxito de Miguel Bosé, que da nombre al álbum y 11 inéditos, entre los que se incluyen los exitosos sencillos previamente lanzados: “El Infierno”, “Te Quiero”, y “La Batalla y Te Amaré”. Como tema foco del álbum, encontramos la cautivadora balada romántica “Llegaste Tarde”, escrita por el vocalista y acordeonista de la banda, Beto Zapata, y co-producida por Zapata junto a Pepe Elizondo. Esta canción invita a la reflexión sobre los caprichos del destino y las complejidades del amor no correspondido.

Royal - Baby G

Con 23 años y nacido en Catia La Mar, Venezuela, llega a los Estados Unidos la nueva promesa musical Royal ,quien viene a revolucionar el género del R&B en español con su talento, una voz que conecta corazones y su gran habilidad para escribir canciones, mezclando frases en español, inglés y portugués en sus letras donde logra fusionar ritmos y géneros como R&B, Soul y Urbano Tropical. Royal nos presenta su tema“ Baby G” que significa baby gánster pertenece a su primer álbum llamado “Lovestar” , este tema que se estrenará este próximo 26 de abril es una fusión entre funk brasilero y melodic drill (el drill es un subgénero del trap),este tema es dedicado a esa mujer guerrera que no le teme a nada, que siempre está atenta y junto a su pareja en las buenas y malas.

Diego Torres & Luz Gaggi - Dejarlo Todo Afuera

Cuenta Diego: “En este ida y vuelta que la vida tiene, tenemos que aprender a soltar las cosas que nos hacen daño. Este es el mensaje que propone la canción, tratar de andar más liviano en la vida que ya nos trae bastante cosas pesadas”. Dice Luz: “Es un honor para mí cantar con Diego. Es un tema que tiene una energía hermosa y realmente disfruté mucho hacerlo, totalmente agradecida con él por haberme tenido en cuenta, bailaremos y gozaremos al ritmo de ‘Dejarlo Todo Afuera’”.

Josimar - Así Se Compone un Son

La canción fusiona la maestría vocal y el estilo inconfundible de Miranda con la pasión y la innovación de JOSIMAR, creando una pieza musical que resuena con la esencia auténtica de la salsa. “Así Se Compone un Son” promete cautivar a las nuevas generaciones en todo el mundo, consolidando aún más el lugar de JOSIMAR en el panorama musical internacional.

Deimi - Friendzone

Tras el lanzamiento de “La Primera”, el cantante puertorriqueño Deimi regresa con un nuevo tema titulado “Friendzone”. El mismo tiene un sonido de un reggaetón clásico y pegajoso. “Friendzone” relata la historia de cuando te gusta una chica y ella solo quiere ser tu amiga.

Grupo Niche - Cali Pachanguero 40 Años

Este hito conmemora las cuatro décadas desde el lanzamiento del legendario tema que ha trascendido fronteras y generaciones, consolidándose como un himno de la salsa no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Desde su debut en la radio de 1984, “Cali Pachanguero”, ha encendido las pistas de baile y ha sido parte fundamental del repertorio de los amantes de la salsa. Para celebrar este aniversario especial, el Grupo Niche ha trabajado arduamente en una versión renovada y emocionante de la canción, que promete cautivar a sus seguidores de siempre y también a las nuevas audiencias ávidas de retornar a los ritmos vibrantes y a las letras contagiosas.

Perdón Amor - Otra Mañana/Daño

En estos sencillos la agrupación se adentra a explorar temas profundos e íntimos como podría ser la ausencia de una persona cercana a ti, intentando disimular que ya no quieres su presencia en tu vida. Fusionado ritmos de R&B, melodías suaves y una letra directa donde dejan claro sus sentimientos, “Otra Mañana” habla por sí sola a través de estas nuevas texturas sonoras manejadas por Perdón Amor. Por último, pero no menos importante, haciendo de cierre a esta etapa de Perdón Amor, “Daño” propone escucharse a uno mismo, buscar esos momentos de intimidad, dejarte sentir, doler, vivir. Una producción sencilla y compleja a la vez, sin contar con una estructura convencional la canción le comunica un mensaje claro a los oyentes.