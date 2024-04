El tierno detalle de Madonna para sus hijos en pleno ‘Celebration Tour’

Madonna sigue de fiesta por el 40 aniversario del lanzamiento de su primer álbum, un festejo que ha querido compartir con sus fans del mundo entero a través del Celebration Tour, una gira en la que interpreta sus más grandes éxitos a lo largo de estas cuatro décadas. Con varios conciertos aún por ofrecer, la ‘reina del pop’ extendió un agradecimiento especial para sus hijosDavid, Mercy, Stella y Estere, quienes han estado a su lado apoyándola incondicionalmente, además de ser parte del show.

“En el día antes de nuestro 80o show del Celebration Tour necesito reconocer a mis increíblemente talentosos niños, quienes me llevaron a través de este viaje, cada uno de ellos trayendo su propio y único talento al escenario”; anotó Madonna junto a varias fotos inéditas del espectáculo.

La intérprete recordó los complicados momentos que pasó a raíz de una infección, la cual la llevó a ser hospitalizada de emergencia además de aplazar el inicio de la gira para la que habían estado trabajando arduamente.

“Los ensayos comenzaron hace más de un año, con casi dos meses de descanso esperando que me recupere de una experiencia casi de muerte. Nunca dejaron de practicar... nunca dejaron de animarme y apoyarme”, resaltó la cantante feliz de poder compartir gran parte de su carrera con sus hijos.

“¡¡¡El entusiasmo me mantuvo en marcha!!! ¡¡Ellos iban a la escuela y también ensayaban todas las noches!! Estoy muy orgullosa”, añadió sobre el esfuerzo que cada uno puso para después derrochar el talento sobre el escenario. Un detalle que los fans de Madonna que han visto el espectáculo han destacado en las redes sociales.

Los momentos inolvidables junto a mamá

Durante el show de Madonna, Mercy acompaña a Madonna en el piano mientras interpreta Bad Girl. David, con un impresionante outfit con gorra de oficial llena de cadenas, la guitarra para Mother and Father; mientras que Stella y Estere muestran su habilidad para el baile en un par de ocasiones sobre el escenario, además de una coreografía impresionante para Don’t Tell Me.

“Creo que lo que más aprendieron mis hijos este año de ensayar y actuar es que si quieres seguir tus sueños tienes que trabajar duro por ellos”, expresa Madonna muy orgullosa por este único detalle en la gira. “Y si todos ellos eligen algo diferente más adelante en la vida, nunca olvidarán este año de sangre, sudor y lágrimas. Yo tampoco. ♥️ ¡Es una celebración! ♥️💥”, concluyó.