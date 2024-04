Así fue el emotivo regreso de Madonna a México: ‘Gracias por todos estos años de apoyo incondicional’

Luego de que Madonna enfrentara una delicada crisis de salud y de haber pospuesto su gira mundial, la cantante finalmente se encuentra en México para reencontrarse con sus fans, luego de ocho años de no haber visitado tierras aztecas. La intérprete de Like a Virgin se presentó en el Palacio de los Deportes el sábado 20 de abril, marcando así el inicio de una semana sumamente emocionante para sus fans, que tendrán la oportunidad de ver a la ‘Reina del Pop’ en todo su esplendor con su Celebration Tour, un show en el que hace un emotivo recorrido por sus grandes éxitos y con el que festeja 40 años de carrera.

©GettyImages



Madonna sorprendió a sus fans con su espectáculo

Pasadas las 22:30 horas, Madonna encendió los ánimos de sus fans al aparecer en medio de una plataforma giratoria y enfundada en una enorme y voluptuosa túnica negra, lista para iniciar un recital que arrancó con el tema Nothing Really Matters, el cual de inmediato puso a los asistentes de pie y los introdujo a un viaje musical por los años 80, en el que repasó algunos de sus éxitos de esa época como Everybody, Into the Groove, Burning Up, Open Your Heart, Holiday y Live to Tell, canción que dio pie a un de los momentos más emotivos de la noche, pues la cantante rindió un homenaje a todos aquellos que han fallecido a consecuencia de la pandemia del SIDA. Tras este instante, la cantante finalizó el primer actor con Like a Prayer, en donde se valió de algunos signos religiosos y relacionados con el culto cristiano.

Madonna arrancó el segundo acto con Erotica y siguió con Justify My Love, Naked, Hung Up y Bad Girl, siendo en este último tema el momento en el que su hija Marcy James, quien sorprendió a los fans de la intérprete con su talento al piano, pues la jovencita acompañó a su madre a lo largo de toda la canción.

©GettyImages



La cantante celebra con este show 40 años de trayectoria

El concierto siguió su curso ahora con una versión extendida de Vogue, una ocasión en la que Esther, hija menor de la artista, puso a bailar a todos con su DJ set. Además, también fue el instante en el que Madonna invitó a subir al popular comediante Guillermo Rodriguez, famoso por sus divertidas intervenciones en el show de Jimmy Kimmel. A este tema le siguieron Human Nature y Crazy For You.

La emoción de los presentes se elevó al máximo tan solo se escucharon los primeros acordes de la canción Die Another Day, un segmento del show en el que además cantó Don´t Tell Me, Mother and Farher, una versión acústica de Express Yourself, La Isla Bonita y Don’t Cry for Me Argentina.

©GettyImages



El show está repleto de referencias a otras giras de la cantante

Para la recta final del show, la cantante arrancó con el tema Bedtime Story, siguiendo con Ray of Ligth, Take a Bow y un emotivo homenaje a Michael Jackson, en donde a través de un video en el que se podían ver las siluetas del ‘Rey del Pop’ y la de Madonna bailando juntos al ritmo de canciones como Billy Jean y Like a Virgin, la cantante recordó a su fallecido amigo.

El espectacular final

Madonna inició la fase final del show con algunos elementos de su tema Give Me All Your Luvin’, para después intérpretar B*tch I’m Madonna y un remix de la canción Celebration, un instante en el que la cantante agradeció a los fans por el cariño y apoyo que le han demostrado a lo largo de los últimos 40 años.