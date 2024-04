Todo lo que debes saber sobre los shows de Madonna en su esperado regreso a México

Los fans de Madonna en México no podrían estar más emocionados, pues faltan tan solo unos días para que la estrella pop se presente en la capital mexicana. Tuvieron que pasar ocho años para que la icónica cantante estadounidense regresara al país vecino, pues como parte de su gira mundial The Celebation Tour ofrecerá cinco conciertos en el emblemático Palacio de los Deportes.

©GettyImages



El público mexicano está ansioso por ver a la ‘Reina del Pop’.

En un inicio, se tenía previsto que los conciertos de Madonna en México tuvieran lugar en enero, pero debido a los problemas de salud que presentó la cantante a mediados del año pasado, muchos de sus shows debieron ser reprogramados. De este modo, sus presentaciones en suelo mexicano quedaron definidas para los próximos 20, 21, 23, 24 y 26 de abril. Cabe aclarar que la última fecha se abrió después, probablemente ante el éxito que hubo en ventas.

La preventa para los conciertos de la intérprete de Material Girl tuvieron lugar en los primeros días de diciembre, y como era de esperarse, las entradas ‘volaron’, pese a los precios que alcanzaron los 11 mil 600 pesos mexicanos (más de 680 dólares). Sin embargo, para los verdaderos fans de la cantante ningún precio es elevado con tal y ver a su ídolo.

©GettyImages



Madonna pfrecerá cinco conciertos en México.

¿Cuántas veces se ha presentado en México?

La última vez que la ‘Reina del Pop’ estuvo en suelo mexicano fue en enero de 2016 con su Rebel Heart Tour. En aquel momento, también desde el llamado ‘Domo de Cobre’, la cantante pronunció un emotivo mensaje en el que agradeció el apoyo incondicional a sus fans. “Estoy pasando por momentos muy difíciles en mi vida y no siempre puedo actuar como quisiera. Siento que no soy tan fuerte. Pero los miro y ustedes me dan la fuerza que necesito”, dijo entonces ante el público.

Antes de eso, Madonna pisó México en tres ocasiones más. Primero en 1993, cuando se presentó en el Autódromo Hermanos Rodríguez; después en el Foro Sol en 2008; posteriormente en 2012, también en el Foro Sol. Con sus conciertos de este 2024 será la quinta ves en la que cantante se presente en México. Durante las últimas horas de este 17 de abril se ha especulado en redes sociales que la estrella podría estar ya en territorio mexicano y que habría llegado en un vuelo procedente de Houston.

©GettyImages



Madonna durante su concierto en el Foro Solo en 2008.

¿Qué canciones cantará?

Con base en las canciones que ha interpretado en sus últimos conciertos de su gira The Celebration Tour, se ha podido establecer un posible setlist para sus shows en México. La cantante ha hecho un extenso repaso por su carrera, además de que ha homenajeado a otras estrellas pop que la han inspirado a lo largo de sus 40 años de trayectoria, entre ellos Gloria Gaynor y Michael Jackson.

Entre las canciones con las que la estrella pop podría deleitar al público mexicano se encuentran las sigueintes: Nothing Really Matters, Everybody, Into the Groove, Causing a Commotion, Burning Up, Open Your Heart, Holiday, The Storm, Live to Tell, The Ritual, Like a Prayer, Living for Love, Erotica, Play Video, Justify My Love, Hung Up, Bad Girl, Ballroom, Vogue, Human Nature, Crazy for You, The Beast Within, Die Another Day, Don’t Tell Me, Mother and Father, I Will Survive, La Isla Bonita, Don’t Cry for Me Argentina, Ray of Light, Like A Virgin/Billie Jean, Bitch I’m Madonna, Celebration y Bedtime Story.

©GettyImages



Los fans están ansiosos por escuchar los éxitos de la cantante.

¿Qué se sabe sobre los invitados especiales?

Conforme las fechas se acercan los fans de Madonna están cada vez más emocionados, y algunos se han aventurado a lanzar sus teorías sobre qué artistas podrían ser los invitados en los shows de la cantante en México. La lista ha resultado de lo más variopinta y en ella han figurado estrellas como Luis Miguel, Danna Paola, Thalía, Gloria Trevi y Peso Pluma.

Sin embargo, hasta ahora no se sabe a ciencia cierta quién o quienes compartirán el escenario con la intérprete de Vogue. “La figura de la música suele guardar hasta el último minuto el nombre del invitado o invitada, como una manera de sorprender al público que asiste a sus conciertos. Habrá que esperar si decide que sea un mexicano el que forma parte de su show”, indica un comunicado difundido por algunos medios locales atribuido a los organizadores del evento.