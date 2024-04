Zuria Vega y Alberto Guerra se van de fiesta con Madonna en México

Han sido días sumamente emotivos para Madonna, quien prácticamente se encuentra a tan solo un show de dar por finalizado su Celebration Tour, el cual la llevó a recorrer Estados Unidos, las ciudades más importantes de Europa y la Ciudad de México, teniendo como destino final el multitudinario concierto que ofrecerá el próximo 4 de mayo en la playa de Copacabana, Brasil. Mientras tanto, la intérprete sigue disfrutando de su estancia en México, por lo que un día después de haber terminado con la serie de conciertos que ofreció en el Palacio de los Deportes, asistió a algunos eventos privados en los que se dejó ver de lo más feliz al lado de su amiga, la actriz Debi Mazar y de sus neuvos amigos,Zuria Vega y Alberto Guerra, quienes se convirtieron en sus cómplices durante su visita al país.

Alberto Guerra fue parte del ‘Celebration Tour’ en la Ciudad de México

Así lo reveló el actor Manuel Garcia Rulfo, quien a través de su perfil de Instagram compartió una fotografía en la que se le puede ver al lado de la ‘Reina del Pop’, Zuria Vega y Alberto Guerra, además de Debi Mazar, quien es compañera de García Rulfo en la serie de Netflix Fiesta en la Madriguera. La foto fue tomada durante una fiesta privada realizada en la Ciudad de México, y aunque no se conocen mayores detalles sobre esta reunión, sin duda ha quedado en claro la complicidad que se creado entre la ´Reina del Pop´ y el guapo actor cubano.

Recordemos que Alberto no solo protagonizó la portada de una revista al lado de Madonna recientemente, también estuvo como invitado especial en la segunda fecha del Celebration Tour en la Ciudad de México, en donde fue parte de la presentación del tema Vogue y en el que quedó en claro la cercanía de ambos. Algo de lo que habló el actor en una charla que sostuvo con Ventaneando, en la que se deshizo en halagos hacia la legendaria. “Intimida la idea dé, antes, después hay una parte de uno que no puedes dejar que el miedo te quite la oportunidad de disfrutar algo tan padre y de poder estar en el momento, ella es todo lo contrario de alguien intimidante”, dijo Guerra sobre cómo se sintió al estar cerca de una gran estrella como ella.

Zuria Vega y Alberto se fueron de fiesta con Madonna

En otra parte de la charla, Alberto se mostró emocionado a la hora de hablar de cómo Madonna la persona. “Es increíblemente humilde, amable, educada y sensible”, compartió. “Estoy bien contento de tener la oportunidad de acércame a gente que ha sido tan importante a lo largo de décadas y que tienen mentes brillantes. Son esas experiencias en la vida, al final, cuando nos vayamos al hueco son experiencias y yo quiero retacar mi cabeza de grandes experiencias, para el día que me vaya, sea muy feliz”.

¿Zuria Vega se puso celosa de Madonna?

Aunque la actriz es consciente de que su esposo tiene su buena base de fans y de que es el amor platónico de muchas personas, tiene claro que jamás podría dejar pasar por alto una oportunidad como la que se le presentó a Alberto con Madonna, y mucho menos por celos. “Todos le quieren tronar los huesos a mi esposito…”, dijo entre risas, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube. “Fui la primera que le dije: ‘¡Vas, es Madonna!’, cómo celos, no…”, agregó.