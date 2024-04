Por primera vez, Zuria Vega habla del acercamiento entre Alberto Guerra y Madonna

La llegada del The Celebration Tour de Madonna al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, avivó los ánimos entre los fans de la Reina del Pop, pues en cada uno de sus conciertos tuvo especiales invitados durante la presentación del tema musical Vogue. Una de las celebridades elegidas para protagonizar este momento fue Alberto Guerra, quien subió al escenario el pasado 21 de abril, instante del que fue testigo su famosa esposa, Zuria Vega. Por primera vez, la actriz habló de cómo vivió este momento al ver a su marido junto a la reconocida intérprete, con quien además el galán de cine y televisión protagonizó una portada de revista.

©@el_guerra



Alberto Guerra fue el segundo invitado de Madonna al The Celebration Tour.

¿Está celosa de Madonna?

Con la amabilidad que la distingue, Zuria reveló si le provocó celos ver a Alberto junto a Madonna, un momento muy comentado entre los fans y la prensa. “Todos le quieren tronar los huesos a mi esposito…”, dijo entre risas, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube. “Fui la primera que le dije: ‘¡Vas, es Madonna!’, cómo celos, no…”, agregó la intérprete, echando por tierra cualquier especulación en ese sentido. De hecho, reiteró lo mucho que le emociona que su esposo haya vivido esta experiencia junto a una de las cantantes más representativas del pop a nivel internacional, lo cual es muy significativo.

Zuria además confesó que Alberto podrá sentirse muy orgulloso de este capítulo en su vida, pues la figura de Madonna tiene gran peso en la cultura. “Creo que, como se lo dije a él, más allá de lo que todo el mundo ve y más allá de la portada, de subirse al concierto, creo que es algo y una experiencia por la cual debe estar muy agradecido y atesorarla en su corazón siempre…”, afirmó ante los reporteros, ávidos por conocer más a fondo su opinión. “Madonna es un ícono, no nada más para la música, sino socialmente, culturalmente hablando. Así lo ha vivido él y así lo he vivido yo a su lado…”, explicó la actriz, quien a través de sus redes sociales mostró instantes del show disfrutando desde las primeras filas.

©@el_guerra



Zuria Vega recha estar celosa de la cercanía de su esposo con Madonna.

¿Conoció Zuria a Madonna?

Una de las interrogantes entre quienes no perdieron de vista las colaboraciones de Madonna y Alberto Guerra, fue si Zuria había logrado conocer a la Reina del Pop, pregunta a la que respondió en este encuentro con los reporteros. “No (logré ver a Madonna)”, dijo. De lo que sí habló la actriz fue del espectacular show de la cantante, una retrospectiva musical muy ligada a su vida. “Es espectacular, y este concierto The Celebration, que es un homenaje digamos que a toda su carrera, en verdad te pone los pelos de punta, porque, como lo mencioné ahorita, Madonna no solo ha sido un ícono para la música, ha sido un ícono para muchísimas cosas, es un parteaguas…”, expresó.

©@zuriavvega



Zuria dice estar feliz de ser testigo de este gran momento en la vida de su esposo.

Finalmente, Zuria reiteró la enorme emoción vivida al presenciar este gran momento de su marido. “Verlo ahí, yo gritaba como loca, como todos, como todas, y feliz…”, señaló. Así mismo, respondió si existe o no una amistad entre su esposo y la cantante. “Qué padre, yo creo que eso lo puede contestar Alberto, yo pues me imagino que sí, que es lo evidente, pero la verdad es que de cómo fue la invitación, de todo eso, creo que es algo que le corresponde a él decir, no a mí…”, afirmó.