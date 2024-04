La inesperada colaboración de Madonna y Alberto Guerra que no ha dejado a nadie indiferente

Actualmente no existe ningún artista pop que tenga la influencia de Madonna. Por más de 40 años, la cantante se ha encargado de ser punta de lanza en todos los sentidos y su nombre siempre será sinónimo de vanguardia. No en vano es condisderada la ‘Reina del Pop’ y sus logrós se cuentan por millones. Es por eso que para cualquier artista siempre será un honor colaborar con la intérprete de Crazy for You. Algo que Alberto Guerra tiene muy claro, pues a pesar de no dedicarse a la música, ha logrado poner su nombre al lado del de la icónica cantante, debido a la colaboración que juntos han hecho para la revista británica, especializada en moda y entretenimiento, Re-Edition, de la cual ambos se han convertido en los protagonistas de la portada de su siguiente número.

©GettyImages



Madonna se encuentra inmersa en una gira con la que ha celebra 40 años de carrera

Ha sido la misma Madonna quien ha desvelado al mundo su más reciente colaboración. Y para sorpresa de su público latino, ha sido el actor de origen cubano el elegido por la intérprete. “No es tu asunto.... @el_guerra”, escribió la cantante en su perfil de Instagram al compartir la portada de la mencionada revista, en la que aparece al lado de Alberto.

Por otro lado, a través de la cuenta oficial de Re-Edition, también han hecho eco de su nuevo número, en una publicación hecha en Instagram, donde han citado las palabras de Madonna en las que se ha referido a Alberto. “¿Qué tienen que hablar un actor cubano radicado en la Ciudad de México, que interpreta a un sicario en una exitosa serie llamada Griselda, con una cantante de Detroit, dedicada a su vida y a sus hijos en la ciudad de Nueva York y actualmente en una gira mundial?”, se puede leer al pie del post. “Surrealismo, Dios, comunismo, montar a caballo confesiones en una pista de baile, Gabriel García Márquez, Rajastán, malos tatuajes, y mambo vs salsa. El resto no es asunto tuyo”, sentencia la cantante.

Por su lado, Guerra tambien ha presumido por todo lo alto su portada al lado de ‘La Chica Material’. “No es asunto tuyo...”, también expresó el actor en su post de Instagram, en donde generó todo tipo de reacciones de parte de sus seguidores, entre ellas, la de Zuria Vega, su esposa, quien de forma irónica escirbió: “No, pus wow”.

Madonna, a unos días de su llegada a México

La portada de Madonna al lado de Alberto Guerra coincide con la visita de la cantante a nuestro país, en donde ofrecerá cinco conciertos como parte de su gira Celebration, la cual la ha llevado a recorrer varias ciudades de Norteamérica y Europa. De hecho, muchos de suss fans mexicanos han llegado a especular con la posibilidad de que sea el esposo de Zuria Vega una de las celebridades a las que la artista invite a subir al escenario, tal y como ha sucedido a lo largo de su tour. Mientras tanto, los fans mexicanos -y muchos latinos-, ya se preparan para reencontrarse con la ‘Reina del Pop’ durante los cinco recitales que están programados para el 20, 21, 23, 24 y 26 de abril.