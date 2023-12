Thalía sorprende con su increíble transformación en Madonna

No hay nadie más fan de Madonna que la mismísima Thalía. La cantante mexicana acudió a uno de los conciertos de ‘La Reina del Pop’ en Nueva york y para su gran noche, se vistió como Madonna. La intérprete de Amor a la Mexicana emuló la imagen que la cantante llevaba en los noventas. La propia Thalía explicó que se había inspirado en la faceta de Madonna cuando estaba de moda el tema Express Yourself. Además de esto compartió su emoción por volver a verla sobre el escenario, pues la primera vez que la vio quedó impactada.

Thalía se maquilló justo como Madonna, peinó su peluca y usó un atuendo espectacular

La primera vez que Thalía vio a Madonna en una gran arena fue hace 23 años; en 1990 con el Blond Ambition World Tour, el cual era el tercer tour mundial de la llamada ‘Reina del Pop’. En ese entonces, Thalía empezaba su carrera como solista, así que ver a Madonna sobre el escenario fue un gran sueño cumplido e incluso una inspiración. “Fue el primer concierto que yo vi en una arena, me emocinó tanto que me puse a llorar como fan total”, compartió. “Ella definitivamente es un parteaguas para todas las que estamos en esta carrera. La industria de la música es un antes y un después de Madonna”, agregó.

Para recrear el look que Madonna llevaba en la época de Express Yourself, Thalía usó una peluca rubia que anteriormente había usado para disfrzarse de Marylin Monroe, y para crear volumen en esta, la peinó de abajo hacia arriba con un fino peine. Además de esto pintó sus labios de un rojo intenso, justo como Madonna solía llevarlo en ese tiempo. En cuando a su vestimenta, Thalía se puso un corsé dorado con aplicaciones metálicas y cadenas, además de un traje sastre a rayas en color rojo, el cual usó para un video. Thalía le hizo unas modificaciones al conjunto ¡y listo! “Lo alteré y lo corté, es mi versión ‘thaliesca’ de Express Yourself”, contó emocionada.

Thalía disfrutó de principio a fin el show de Madonna

Después de quedar despampanante, Thalía se trasladó al venue donde se llevó a cabo el show. Desde las primeras filas y en compañía con un grupo de amigos cantó y bailó los exitos de la cantante; desde Papa don’t preach, Vogue, Ray of Light, Like a Virgin, entre otras.

