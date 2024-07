Thalía celebra el cumpleaños de Tommy Mottola en el Bronx

Este domingo, la familia de Thalía se vistió de fiesta por el cumpleaños de Tommy Mottola, quien eligió celebrar como lo hace cada año: en el Bronx. A través de un video en Tik Tok, por primera vez, la mexicana contó cómo es el festejo anual del productor musical. Mientras se arreglaba, la intérprete de Amor a la mexicana, contó que su esposo tienen la tradición de regresar cada año al vecindario donde creció. Para la cantante confesó que visitar este barrio la hace sentirse como en casa, pues le recuerda mucho a Santa María la Ribera, la colonia en la Ciudad de México, que la vio nacer.

© IG @thalia Como cada año, Tommy Mottolla celebró su cumpleaños visitando el vecindario en el Bronx, donde creció

El plan preferido de Tommy

La cantante confesó que para Tommy es muy importante celebrar su vida regresando al lugar de donde viene: “Mi marido nació en el Bronx, a él le fascina ir al vecindario donde creció, un vecindario de italianos. Así que siempre que vamos comemos muchísimas cosas deliciosas y nos van a acompañar. Las mismas tiendas, mercados y restaurantes de cuando era niño todavía siguen de pie, así que cada año, en su cumpleaños, vamos a su vecindario a recordar esos momentos maravillosos”.

Para Thalía, es curioso darse cuenta de que, a pesar de que ella y su marido creciendo en contextos distintos, sus infancias, tienen mucho en común: “A mí se me hace muy familiar, porque de alguna manera me recuerda a mi colonia, Santa María La Ribera. Nuestros vecindarios se parecen muchísimo, nosotros crecimos con familias divertidas, musicales, que se sentaban a la mesa, a comer, a reírse. Se me hace increíble cómo los dos, siendo de culturas diferentes, de países distintos, pudimos haber tenido una niñez tan similar”, reflexionó.

Thalía compartió con sus seguidores, los sitios preferidos de la familia en este barrio

Sus lugares favoritos en el Bronx

Divertida, la mexicana reconoció que cuando su esposo está en su vecindario, se muestra orgulloso de sus raíces: “Siempre que vamos nos encontramos a muchos amigos de Tommy y le sale el acento italiano inevitable, a veces me siento como si estuviera en un episodio de Los Soprano”, bromeó. En otro clip, Thalía compartió detalles de su visita al Bronx, donde compraron en la panadería a la que solían ir cuando se conocieron: “Cuando Tommy y yo éramos novios, aquí me traía de date”, recordó la cantante. También entraron a La casa de la mozarrella, para comprar algunos artículos para la comida del cumpleañero.

© IG @thalia Tras su visita al Bronx, el cumpleañero disfrutó de una comida italiana con ingredientes que compraron en su vecindario

El festejo en casa

De regreso en casa, Thalía y Tommy Mottola disfrutaron en familia las delicias italianas que compraron en el Bronx: “Llegamos a casita, pusimos todo en la mesa y a comer se ha dicho. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Te amo”, contó al final de su video. La mexicana también le dedicó un romántico mensaje al padre de sus hijos en su feed de Instagram, donde le escribió: “Amor mío, un año más de vida. Estoy feliz de poder celebrarte y de estar a tu lado para festejar juntos. Mucha salud, mucha felicidad, muchas sonrisas, mucho amor para este año nuevo que emprendes. Te amamos tanto mi amado Tommy Mottola. Que Dios te siga bendiciendo cada día”.