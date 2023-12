Thalía a Tommy Mottola en su 23° aniversario de bodas: ‘Sigues siendo el hombre de mis sueños’

Thalía y Tommy Mottola celebraron el pasado fin de semana su 23° aniversario de bodas. La pareja, quien ha superado todo tipo de adversidades, se ha mostrado como una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento, y junto con sus dos hijos, forman una bella familia. A través de sus redes sociales, la pareja intercambió una serie mensajes cariñosos a propósito de su día especial, recordando el día en el que unieron sus vidas para siempre.

Thalía y Tommy Mottola con sus hijos, Sabrina Sakäe y Matthew Alejandro

A través de su cuenta de Instagram, la intéprete de Choro compartió el siguiente mensaje, acompañado de una serie de fotografías del 2 de diciembre del 2000, fecha en la que celebraron su boda por todo lo alto. “Hace 23 años dijimos sí, en esa noche helada en la catedral de San Patricio, en el corazón de Manhattan. Pero el calor de nuestro amor hizo que fuera la noche más cálida y hermosa para celebrar nuestra unión. 23 años después de casados y 25 de conocernos, sigues siendo el hombre de mis sueños🥰 Te amo tanto mi amado esposo , amigo, compañero @tommymottola. Happy anniversary my love (Feliz aniversario mi amor)”, escribió la cantante. A este bello gesto, Tommy respondió con lo siguiente: “TE AMO ANGEL”.

En tanto, el empresario hizo lo propio y compartió un video con algunos de los mejores momentos de su unión con un mensaje en el que demostró que sigue tan enamorado de la cantante como el primer día. “HAPPY ANNIVERSARY @thalia!! Wow otro hermoso año, ¡mi amor, mi luz, mi compañera! Te amo cada vez más profundamente mi amor. TE AMO por SIEMPRE❤️❤️❤️🙏🏼🙏🏼”.

Una boda de ensueño

La boda de Thalía y Tommy fue el suceso del año, pues reunió a una gran cantidad de famosos, como el mismísimo ‘Rey del Pop’, Michael Jackson, además de Marc Anthony, Julio Iglesias, Jennifer Lopez y Danny DeVito, entre otros. En cuanto al espectacular vestido de novia, Thalía llevó una creación de Mitzy, un reconocido diseñador mexicano que trabajó con ella anteriormente.

En una reciente entrevista con Vogue, Thalía habló de su vestido de bodas, el cual era un gran anhelo desde que era una niña. “Ese vestido era un sueño para mí desde hace muchos años, yo quería un vestido gigantesco”, reveló a la publicación. Con un peso aproximado de 154 libras, el vestido de Thalía estaba formado por un corsé con escote barco y una gran falda; ambas piezas tenían bordado a mano perlas, cristales, hilos de plata y pedrería austríaca. Además de esto, los materiales fueron enviadosa desde países como Alemania y Francia.

“Salía de la iglesia, y porque estaba bordada en perlas y diamantes Swarovski, se me iba atorando en las escaleras. El vestido no me estaba dejando llegar a casarme, pero lo logramos”, agregó la también actriz.

