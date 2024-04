Thalía rompe el silencio y aclara todo sobre la supuesta pelea con Becky G

Luego de su exitoso paso por la reciente entrega de los Latin American Music Awards, Thalía y Becky G acapararon la atención tras la filtración de un video de ese momento en el que supuestamente se les ve discutiendo sobre el escenario. En el clip de tan solo unos segundos, Becky G gesticula haciendo evidente su molestia, mientras Carlos Ponce y la conductora Alejandra Espinoza son testigos del diálogo entre las cantantes. A raíz de ello, los usuarios en redes afirmaron que se trataba de una pelea, versión que finalmente fue desmentida por Thalía, quien ha revelado lo que realmente sucedió esa noche, pidiendo a sus fans no caer en la tentación de dejarse llevar por las falsas noticias.

¿Se pelearon Thalía y Becky G?

Horas después de que el video se viralizara en redes, Thalía se pronunció en su cuenta de TikTok, tomando todo con humor desde el inicio. De hecho, comenzó haciendo una broma sobre lo sucedido, para luego explicar qué fue lo que ocurrió. “Es que la gente es mitotera y chismosa, la verdad les voy a decir lo que estábamos hablando, ¿están listos?”, se escucha decir a la cantante en el video, con el cual ha echado por tierra las especulaciones, como la que apuntaba a que la supuesta discusión se debía a que su vestido era similar al de Alejandra Espinoza.

Para acabar con la incertidumbre, Thalía entró en detalles y habló de la plática que sostuvo con Becky G, quien, en realidad, según la intérprete, solo se expresaba sobre un inconveniente durante su presentación musical. “Lo que estábamos hablando Becky y yo era de nuestros performances. Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su performance, en su presentación, no se los había tratado en el ensayo y ojo, el piso estaba resbaladizo para ella y ella nos estaba diciendo: ‘Es que el piso estaba resbaladizo y no los había probado’. Entonces, yo le digo: ‘Por eso, yo siempre ensayo con mis zapatos con los que voy a cantar’…”, aseguró.

Pide que cesen las especulaciones

Visiblemente tranquila, Thalía pidió a sus fans no dejarse llevar por las falsas noticias. Así mismo, puso en alto el cariño que tiene por Becky y sus demás compañeros presentes esa noche, Carlos Ponce y Alejandra Espinoza, quienes salen en el video. “Eso es todo, no sean mitoteros y chismosos. Becky y yo nos amamos, Carlos Ponce, Ale, Becky y yo nos amamos y los mitoteros salen sobrando, así que no empiecen a echar chisme, la pasamos súper bien…”, dijo sonriente la guapa cantante, quien suele ser muy activa en las redes sociales, espacio ideal para comunicarse con sus seguidores y aclarar cualquier situación como ahora ha ocurrido.

La gran noche de Thalía y Becky G en los Latin AMAs

La emoción de Thalía por coincidir con sus compañeros, Carlos Ponce, Becky G y Alejandra Espinoza en el escenario de los Latin AMAs, fue tan grande, que habló de este especial momento minutos antes de la celebración musical. De hecho, hizo énfasis en la gran relación de amistad que especialmente tiene con Becky. “Mi niña y yo hemos cantado, hemos compartido, ¿cuántos shows?”, expresó en una entrevista concedida para Los Angeles Times. Del mismo modo, Becky se sintió orgullosa de ser partícipe de este evento, principalmente por su notable avance con el idioma español. “Es la primera vez que vengo y no tener que pensarlo tanto… spanglish es mi idioma, ojalá que con este show lo que podamos lograr es compartir nuestra cultura…”, expresó.