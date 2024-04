Thalía conquista la ‘red carpet’ de los Latin AMA’s 2024

Da inicio la alfombra roja de los Latin AMA’sy por supuesto que además de dejarles nuestros looks favoritos, no podíamos dejar de mencionar de forma especial a la host de la noche: Thalía. No por nada la llaman reina del pop latino, y nosotros estamos aquí para confirmarlo.

Esta noche, la cantante estará conduciendo los Latin American Music Awards de la mano de Carlos Ponce, Becky G y Alejandra Espinoza desde Las Vegas Nevada, donde los ganadores de estos premios los determina el público a través de votos y encuestas. Algunas de las categorías premiadas esta noche son Artista del año, Mejor Duo o Grupo y Mejor Canción Regional Mexicana, entre muchas otras categorías.

©GettyImages



La cantante volteó miradas en un look monocromático rojo vibrante.

La reina del pop latino no ha parado de ensayar para asegurar que no haya errores en su performance esta noche. Ha compartido a través de sus redes sociales todo su ritual de preparación que incluye desde un baño con sales para asegurar el buen descanso la noche previa hasta un buen desayuno para mantener una alta energía en un día que así lo demanda.

El ‘full look’ de la reina del pop latino

Como conductora de la noche, tenía que llegar con un atuendo de impacto y no decepcionó, ya que la actriz hizo su entrada a la alfombra roja con un look monocromático rojo vibrante que va de pies a cabeza diseñado por Sadek Majed.

©GettyImages



La mexicana será host de los premios de la mano de Carlos Ponce.

El atuendo sigue la silueta de un moño que cae pero que se ajusta perfectamente a la figura de la intérprete de ‘Piel Morena’ hasta llegar a sus zapatos, mismos que son cubiertos por las medias ajustadas que viste la cantante. Como accesorios lleva un maxi sombrero y guantes en el mismo color.

Su nuevo disco ‘A mucha honra’

Esta será una gran noche para la cantante, ya que presentará por primera vez su nuevo álbum titulado ‘A mucha honra’ e interpretará la canción que lleva el mismo nombre. Este lanzamiento incluye colaboraciones con Grupo Firme y Ángela Aguilar en canciones como “Te va a doler” y “Troca”, interpretados respectivamente por los mencionados.

El disco promete tener un sonido muy regional y mexicano, sin que esto excluya el beat pop que tanto identifica a la cantante. Thalía se mostró completamente emocionada por estrenar el álbum que tiene preparado. No cabe duda que estaremos mirando la transmisión para no perdernos ningún detalle de lo que está por salir. Su álbum estará disponible en todas las plataformas a partir de mañana.