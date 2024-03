Thalía relata el difícil momento que vivió mientras se encontraba sola en casa: ‘Me estaba ahogando’

Muchos son los motivos por los que Thalía puede agradecer a la vida. A la par de su sólida carrera de varias décadas sobre los escenarios, también se siente muy afortunada de la familia conformada junto a su esposo, el empresario Tommy Mottola, con quien tiene dos hijos, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, de 16 y 12 años respectivamente. La cantante, quien ahora prepara todo para ser la conductora de la próxima edición de los Latin American Music Awards, ha reflexionado al respecto, haciendo énfasis en la importancia de valorar el aquí y el ahora, esto a raíz de un reciente episodio en el que la intérprete vio su integridad en riesgo tras estar a punto de ahogarse en su casa, según reveló en una reciente charla.

©thalia



Thalía se sinceró sobre aspectos de su vida personal.

Thalía temió por su vida

Abierta como suele ser al compartir detalles de su entorno personal, Thalía habló para las cámaras del programa matutino Despierta América, espacio en el que se sinceró sobre un difícil momento por el que atravesó minutos antes de conceder esa charla al matutino de Univision. “La vida es una, la tienes en segundos. Ahorita, antes de venir aquí, estaba yo corriendo y me metí un pedazo de pollo para salir corriendo así, al carro, y se me atoró, me estaba ahogando con un pedazo de pollo y estaba sola en mi departamento, antes de subirme al carro…”, confesó en la emisión en la que abordó aspectos de su entorno personal como pocas veces lo hace.

Ante la urgencia de ponerse a salvo, Thalía reveló cómo actuó en ese instante en el que no pudo evitar sentirse vulnerable, asumiendo de golpe la fragilidad de la existencia misma. “Yo me empecé a hacer así (golpear en el abdomen), sola, en mi departamento, ahogándome, se me salió, nadie estaba. Yo dije: ‘En cualquier segundo, ¡en cualquier segundo!, pelas, cuelgas los tenis (te mueres)’…”, reveló la cantante en su plática con el matutino, visiblemente tranquila y dispuesta a compartir un importante consejo a los televidentes. “Hay que vivir, hay que disfrutar. Vivir y ver las cosas en positivo y rodearte de luz, de ser luz, que se haga la luz…”, dijo la intérprete.

©@thalia



La cantante contó cómo fue para ella sentirse vulnerable.

Thalía decretó que cumpliría sus sueños

Con total emoción, Thalía abraza este momento de su vida en el que muchos de sus sueños han sido realizados. A lo largo de los años, la cantante admite que ha podido decretar lo que desea, refugiada en la fe y en su pasión por la profesión que ejerce desde que era pequeña. A pregunta expresa sobre si se imaginaba su vida como lo es ahora, dijo: “De pronto como que sí me imaginaba ciertas cosas, muchas las escribí y se hicieron realidad, muchas simplemente las visualicé y también se hicieron realidad y de pronto descubrí que lo más hermoso y lo más maravilloso que te puede pasar en la vida es que todas esas ilusiones se las pongas en las manos a Dios y él te va a dar y te va a hacer exactamente lo que está planeado para tu vida sin que tú te angusties, sin que te dé ansiedad…”.

©@thalia



Thalía celebra por la familia que ha formado junto a Tommy Mottola.

Más allá de todo, Thalía valora lo mucho que ha logrado en el terreno profesional, pero su más grande orgullo reconoce, es su familia, quienes son su principal apoyo. De la mano de su esposo, ha escrito una historia de amor única, tal cual lo deseó tiempo atrás segura de que algún día eso sería posible, gracias al decreto que llevó a cabo y que dejó escrito en papel, según confesó. “Mis hijos, mi marido, aunque mi marido lo escribí todo exacto como lo quería. Cuidado, porque si te falta algo ya te fr… vete con detalle y todo…”, expresó.