Thalía se suma a la tendencia ‘Mob Wife’

“Hace un par de semanas todo era coquette y ahora todos andamos en Mob Wife”, con esta afirmación, Thalía se sumó al trend inspirado en el estilo de algunas esposas de los mafiosos italianos que tanto ha agradado en los últimos días. Y es que desde que surgió el término decenas de celebrities han añadido a su colección grandes abrigos de piel y faux fur que levantan cualquier atuendo.

Las hermanas Jenner, Hailey Bieber, Jennifer Lopez y hasta la dueña del old money look, Sofia Richie, y muchas mujeres del mundo del entretenimiento y la moda se han unido a esta tendencia que arrasa en redes sociales y, Thalía no podía quedarse atrás, por lo que a través de redes compartió una serie de fotografías en las que se le nota lo lady boss a kilómetros.

Pero esa no fue la única moda a la que se sumó, ya que otra de las grandes apuestas de los diseñadores en esta temporada son los prints inspirados en animales y la cantante de ‘Amor a la mexicana’ reunió muchos en este ostentoso atuendo, para el cual utilizó blanco y negro como colores base.

El look Mob Wife de Thalía

Hace unos días, Thalía nos sorprendía con un gran atuendo denim on demim muy sexy que utilizó para el programa de Kelly Clarkson. Ahora, con esta nueva publicación nos queda claro que a ella le gusta tomar una tendencia y llevarla a su máxima expresión, por lo que para su outfit de mujer de la mafia no escatimó y reunió piezas en blanco y negro para encapsular la esencia de esta moda tan gustada por muchas.

El arriesgado atuendo inició con un pantalón wide leg que en los laterales cuenta con detalles de animal print de cebra. Esta pieza –que también es high-rise–, la combinó con una blusa delgada también de cebra, la cual llevó fajada y cuenta con un llamativo corte en la parte superior que permite anudarlo y dar aún más protagonismo al estampado.

Pero para la también actriz, más es más, y continuó con el concepto agregando un enorme fur coat blanco con spots negros que fue la prenda clave para llamar a este atuendo mob wife.

Con sus accesorios, Thalía también persiguó el animal print y utilizó unas altas sandalias con diseño de cebra, pero con algunos destellos, ya que en lugar de blanco, estos zapatos tenían plateado. Para la bolsa, la cantante de “Arrasando” se decantó por una pieza de Louis Vuitton, una Twist mediana con diseño de leopardo.

