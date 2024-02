Jennifer Lopez domina la tendencia ‘no pants’ en Nueva York

Jennifer Lopez nos ha demostrado que este es su año y que su estilo es incomparable, ya que se ha encargado de conquistar las calles de París durante la Semana de la Alta Costura y más recientemente las calles de Nueva York con sus mejores atuendos para sus más recientes apariciones en televisión. Desde abrigos al puro estilo mob wife hasta boinas como el nuevo accesorio para tener en la mira, la actriz y cantante no ha dejado de sorprendernos cada vez que es vista en la Gran Manzana.

Con su regreso a la música después de 10 años sin estrenar un álbum y su nueva película documental, en cada una de sus apariciones para promocionar “This is Me… Now”, la cantante con raíces puertorriqueñas ha mostrado sus mejores estilismos, y en esta ocasión, a su llegada al Rockefeller Center de Nueva York para una entrevista de radio posterior a su aparición en el programa de Jimmy Fallon, la reina del Bronx lució sofisticada en un abrigo de peluche extra largo, prenda que ha utilizado en distintas ocasiones, y que nos demuestra que es una de las más fieles representantes de la estética mob wife.

El ‘no pants look’ de Jennifer Lopez en Nueva York

El look que llevó por debajo de su fabuloso abrigo, constó de unos micro shorts de piel, que hacen referencia a la tendencia del “no pants look”, una sudadera beige que hace un guiño a su estilo urbano, medias negras translúcidas para sobrellevar el frío de la Gran Manzana y unas enormes sandalias de plataforma negras. Para terminar su look, J Lo accesorizó con unos aretes de oro y maxi lentes de sol, junto con una coleta de caballo, maquillaje natural y labios glossy.

Esta tendencia, la cual está basada en que parezca que “no llevas pantalones”, empezó a volverse relevante cuando en el 2022, diseñadores como Burberry, Coperni y más empezaron a mandar a las modelos a la pasarela sin pantalones o con transparencias que dejaban ver el underwear, así como Bottega Veneta y Miu Miu en las pasarelas de Otoño-Invierno 2023. Posterior a eso, it girls y celebridades como Bella Hadid, Emily Ratajkowski y las Jenner han portado este look con mini shorts que simulan ropa interior, combinado con medias y piezas baggy como abrigos y sudaderas para balancear las proporciones del look.

Kylie Jenner en un ‘no pants look’ de Loewe.

¿Cómo llevar el ‘no pants look’ a la vida diaria?

Aunque llevar piezas que simulen ropa interior pueda sonar muy arriesgado para la vida diaria si no eres una celebrity durante Fashion Week, puedes adoptar esta tendencia y simular el look con shorts o una mini falda, dándole balance a las proporciones con una bomber jacket vintage y oversized o un abrigo largo, medias oscuras y para hacerlo de día, mocasines o tenis para darle un aire más relajado y casual. También puedes llevar un blazer oversized con medias para recrear una silueta similar.

Para la noche, puedes llevarlo con unos shorts más cortos, medias translúcidas o incluso rojas si te animas a subirte a esta tendencia con color, y tus sandalias favoritas, tal como nos muestra Jennifer Lopez. Sácale provecho a los últimos días de bajas temperaturas este invierno con este look que es ideal para llevar en capas como J Lo, quien nos ha demostrado una vez más, por qué es un ícono en la industria y una de las anfitrionas para la MET Gala de este año, junto a Zendaya, Chris Hemsworth y Bad Bunny.

