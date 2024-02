Jennifer Lopez es la reina de la tendencia ‘mob wife’ en dos ‘maxi’ abrigos

Este 2024 inició con dos grandes estéticas en tendencia que rápidamente se han hecho virales y que se contraponen totalmente: las coquette vs las mob wifes. La primera siendo un estilo totalmente femenino con toques de moños, listones y colores pastel, mientras que las mob wifes se distinguen por el negro, animal print, joyas exuberantes y abrigos de peluche. Esta estética hace referencia a personajes femeninos icónicos como los de “The Sopranos” con un estilo que derrocha lujo y mucha presencia. Entre algunas de las celebs que se han unido a esta tendencia están Khloe Kardashian, Georgina Rodríguez y Em Rata.

Jennifer Lopez es reina de la tendencia mob wife desde el 2002, ¡nadie lo hace como ella!

Los abrigos vintage son clave en la tendencia mob wife

Una de las piezas clave para esta estética viral, además de un maquillaje cargado y peinados siempre estilizados, son los clásicos abrigos de peluche, que sin son piezas vintage con mucho carácter heredadas de tu mamá o abuela, mucho mejor. Y este fin de semana la interprete de “Can’t Get Enough” nos acaba de demostrar cómo llevar estos abrigos a la perfección, estética que ella ha dominado a lo largo de los años.

Jennifer Lopez en dos looks mob wife con espectaculares abrigos

La reina del Bronx no sólo está de regreso con nuevo álbum a sus 54 años, si no que también nos demostró que todavía sabe cómo marcar y seguir tendencias. J Lo fue vista en Nueva York este fin de semana con motivo de su quinta aparición en Saturday Night Live, en dos sofisticados looks muy al estilo mob wife con abrigos de peluche. Para el primer look con su distintiva esencia más urbana y casual, Jennifer combinó un abrigo de peluche en tonos café con unos pantalones de mezclilla baggy, tacones puntiagudos y una playera blanca clásica, outfit que contrastó con un maquillaje natural y unos maxi lentes que enmarcaban a la perfección sus facciones.

Para su segundo look, uno más chic y sofisticado, el estilismo elegido fue un maxi abrigo de peluche blanco de David Koma, un entallado vestido del mismo color con un escote pronunciado que dejaba ver un impresionante collar de diamantes en forma de flor y unos botines plateados brillantes. Para esta ocasión su maquillaje fue ligeramente más cargado y para el cabello un low bun con algunos mechones al frente. Ambos looks nos demuestran que esta tendencia llegó para quedarse este 2024, y que es ideal para vernos sofisticadas mientras combatimos los últimos días de invierno.

