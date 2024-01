Jennifer Lopez regresa con ‘Can’t Get Enough’ y GALE hace homenaje a Shakira con ‘Inevitable’

Jennifer López - Can’t Get Enough

JLo nos trae el primer adelanto de su nuevo álbum, This Is Me... Now. Se trata de Can’t Get Enough, un tema pop lleno de ritmo cuyo video ha cautivado a sus fans por el divertido video en el que proagoniza una boda ¡con cuatro novios! Esta podría ser la forma en la que hace mofa a sus propias bodas, pues al final del clip aparece en una oficina cescuchando los acuerdos del divorcio.

Llane e iZaak - No Es Suficiente

El sencillo marca un emocionante encuentro entre la bachata y diversos ritmos, fusionando lo mejor de ambos artistas en una melodía cautivadora. La letra poderosa y apasionada de la canción refleja la profunda idea de que una única vez nunca es suficiente cuando se trata de estar con la persona amada.

Kali Uchis - Orquídeas

Kali dio a conocer su primer embarazo con su pareja Don Toliver, a través del video dirigido por tk, “Tu Corazón es Mío, parte de su nuevo álbum, Orquídeas. “La orquídea es la flor nacional de Colombia y tenemos más especies de orquídeas que en cualquier otro lugar del mundo”, dice Uchis. “Siempre me sentí claramente intrigada y magnetizada por la flor. Este álbum está inspirado en el encanto atemporal, inquietante, místico, llamativo, elegante y sensual de la orquídea. Con esta energía fresca, deseo redefinir la forma en que miramos a las latinas en la música, expresa.

GALE - Inevitable

La poderosa compositora y camaleónica rockstar GALE infunde un fresco sabor y nueva energía a una canción pop muy querida. Se trata de “Inevitable”, el éxito de Shakira de 1998, parte de su icónico y ganador de varios discos de platino “Dónde Están los Ladrones”.

Bad Gyal y Anitta - Bota Niña

Empieza el nuevo año con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Bota Niña”, un Brega Funk empoderador junto a la embajadora global del Funk, Anitta. “Bota Niña” es un tema pegajoso que invita a las mujeres a vivir su sensualidad en su máxima expresión, logrando desafiar las tradiciones y capturando desde la primera nota el deseo que se encuentra en la pista de baile.

Carín León, Keith Urban y Rosario Flores - Si me Llevas Contigo

La sensación de la música regional mexicana, Carin Leon, y una de las voces más importantes del flamenco actualmente, Rosario Flores, se conectan en “SI ME LLEVAS CONTIGO”, una de las colaboraciones más únicas que ha visto la música latina. La canción forma parte de la banda sonora de la nueva y anticipada serie original de Prime Video, Zorro, que estará disponible en los Estados Unidos y Latinoamérica a partir del 19 de enero, y en España, Portugal y Andorra a partir del 25 de enero.

Delilah - Amor Perdido

Con el suave llanto de una guitarra y una vocalización hechizante, una nostálgica Delilah rememora un amor que una vez fue. El fenómeno mexicano-americano vuelca todas sus emociones sobre la mesa mientras canta “Las estrellas ocultan // el cielo está nublado // un río de lágrimas, mi corazón está derrotado”, seguida por un estribillo fascinante que canta: “Recuerdos van y vienen // como hojas en el viento // y tu todavia me quieres pero la neta que ya no puedo”.

Omar Courtz - UNA NOTi

En el vídeo oficial, dirigido por Gian Rivera y Omar Courtz y producido por DRKT, vemos la historia de la canción desarrollarse a través de las escenas en donde vemos a Omar y su interés amoroso en plena discusión de pareja, llevándolos al punto de distanciarse. Luego, vemos a Omar entrar a una discoteca para distraerse un poco y entre la fiesta y otras mujeres, sigue viendo la cara de la chica que él quiere y con quien ha vivido momentos apasionados e inolvidables en todas, llevándolo a tomar la decisión de irse a buscarla a casa para resolver sus problemas.

Darho - Argumentos

Inspirado por los desafíos y desencuentros en el amor, Darho busca transmitir el mensaje de que, a pesar de los desacuerdos, la honestidad puede ser la clave para superar obstáculos y avanzar hacia una nueva fase en la relación.

DannyLux - Un Día Entenderás

Acompañado de un video lírico, “Un Día Entenderás” aborda la angustia que acompaña al final de una relación amorosa, un sentimiento que se percibe a través de las melancólicas melodías de guitarra de la canción. Danny comenta: “Hice esta canción para contar una historia sobre esforzarse tanto por salvar una relación, pero al final, nada funciona. Es como una de esas situaciones en las que lo único que quieres hacer es hacerlos felices, pero empiezas a perderte a ti mismo”.

Camila Fernández - Como Lo Harían Dos Extraños

La faceta vernácula de Camila Fernández sigue viento en popa, y lo demuestra a cabalidad con su nuevo sencillo, “Como Lo Harían Dos Extraños”, donde retoma la clásica historia de una relación fracturada para convertirla en un mensaje de esperanza: el desgaste de un amor no tiene que ser su fin, sino la oportunidad de volver a encontrarse. Gracias a este giro de tuerca narrativo, ‘La Fernández’ sigue demostrando que es una artista capaz de refrescar el género mariachi/ranchero a través de su gran sensibilidad y creatividad, cualidades que la colocan como la nueva embajadora de la música mexicana, pues si bien su interpretación permanece anclada a nuestras tradiciones, su visión artística mira hacia el futuro, convirtiéndola en una artista sin igual.

Emilia & NATHY PELUSO - JET_Set.mp3

Esta es la única canción que no se incluyó en el lanzamiento de su disco .mp3, dejándola como una explosiva sorpresa para el público. “.mp3” es una cápsula del tiempo musical que mezcla perfectamente pop, R&B, dance y hip-hop con un toque moderno, transportándonos a la esencia de principios de los 2000.

Dareyes De La Sierra y Tito Double P - El Relojito

Dareyes De La Sierra, compuesto por los hermanos César Salazar y Juan Salazar, y Tito Double P, ofrecen este nuevo y alegre tema ‘bélico’ que incluye ritmos explosivos y ritmos contundentes. La letra, rica en conversaciones sobre joyas opulentas, ropa de diseñador y un reloj de diamantes, cuenta la historia de alguien que lo tiene todo pero vive su vida protegida mientras lo persiguen constantemente. El video musical está dirigido por TOROHFILMS y presenta a Darey y Tito Double P en el centro de un escenario sonoro pixelado en tonos azules rodeados por el resto de la banda tocando de fondo. Sus actitudes radiantes a lo largo del video mientras saltan de buen humor contribuyen plenamente a la letra y los ritmos detrás de esta nueva y explosiva canción.

Maia - Habla Ahora

Con nuevo lanzamiento recibe este 2024 La talentosa cantante y compositora colombiana, Maía, titulado: “Habla Ahora”. Un tema en género salsa, donde con su potente voz lleva a sus oyentes a través de una narrativa apasionante en el que aborda la última oportunidad que una mujer brinda a su pareja para salvar su relación o despedirse definitivamente. . Este tema compuesto por el reconocido Edgar Barrera junto a Andrés Castro y Guainko Gómez, tiene desde ya, el sello de éxito, siendo el tercer sencillo que la cantante presenta bajo su nueva casa discográfica, Top Stop Music.

Helado Negro - Best For You And Me

El nuevo sencillo “Best For You And Me” es una exuberante pieza de pop onírico que esconde la melancolía en la letra. Cuando escuchas con atención, te das cuenta de que es una canción sobre la separación de los padres de Roberto Lange. Lange, tristemente parada afuera bajo la luna y contemplándola: “Mamá está dormida/ Papá no está en casa/ Es lo que está mal/ Y saldré/ Mirando la luna demasiado tiempo”. El nuevo álbum sale el 9 de febrero.

Gonza (AP Global Music) X Raul Clyde - Kit Kat

En un destacado comienzo de año, el artista puertorriqueño Gonza y el intérprete urbano español Raúl Clyde, unen fuerzas en el lanzamiento de “Kit Kat”, marcando así el primer lanzamiento de Gonza del año y prometiendo ser una pieza destacada en la escena musical urbana internacional. Este nuevo sencillo, que se lanza bajo el renombrado sello de AP Global Music, es una obra producida por Carlos Mejía, conocido en la industria como “Came Beats”. La colaboración entre Gonza y Raúl Clyde en la composición garantiza un sello de autenticidad y frescura en “Kit Kat”.

Mila Manes - Anímate

No es solo una colección de canciones, es un llamado a la acción. Cada tema del EP invita a sus oyentes a abandonar la zona de confort, abrazar la ingularidad, superar el pasado y asumir ries gos para construir un futuro prometedor. A través de su música, Mila busca incentivar a su público a redescubrir el amor y a perseguir con determinación sus sueños, todo esto acompañado de una fusión de ritmos que inspiran a la transformación personal.

Banda Los Sebastianes Y Nathan Galante – Malamente

“Malamente” es un adelanto de su próximo álbum que estará disponible en el 2024. Es un tema in edito escrito por Nathan Galante y Horacio Palencia, producido por Saul Plata Madueño. Su video oficial grabado en Guadalajara, JL.

Majo Aguilar – Mariachi Y Tequila (Deluxe)

Un álbum completamente inédito, este incluye 13 canciones, las cuales 4 son de su propia inspiración en coautoría con otros reconocidos compositores: “Me vas a llorar”, “Se solicita”, “De lo que te perdiste” y “No te va a gustar”. Cuenta con temas de compositores como: Luciano Luna, Horacio Palencia, Nathan Galante, Nabález, César Roblez, Iván Gamez, Amanda Coronel, Camilo Belez, Daniela Spalla, entre otros. ‘Mariachi y tequila’ estuvo bajo la producción de Fabián y Chucho Rincón en su mayoría, además también cuenta con la produccion de Nabález en “Canción para olvidarte” y; de Sebastian De Peyrecave, Manuel Herrera, Jorge Eduardo Murguía y Mauricio L. Arriaga en “Nadie como tú”-

Codice – El Hijo de la Santa

Es una producción de Diego González “Dieguito”, escrita por Javier Cuen, líder de la agrupación. Es un corrido dedicado a la Santa Muerte.

