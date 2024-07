Erik Rubín se pronuncia sobre las decisiones académicas de su hija Nina

A sus 17 años, Nina Rubín tiene claro su deseo por seguir trabajando en lo que tanto le apasiona. La televisión y los escenarios han sido parte de su desenvolvimiento desde niña, una actividad realizada a la par de sus compromisos escolares. Sin embargo, la joven tomó la decisión de buscar concluir la educación preparatoria con un examen, lo que le permitiría no asistir a las clases de manera regular para dedicar ese tiempo a sus proyectos frente a las cámaras. Al respecto, Erik Rubín, su papá, se ha pronunciado, tal cual lo hizo Andrea Legarreta en días pasados.

© IG @ninarubin Erik Rubín dice estar dispuesto a apoyar a su hija en sus decisiones.

La postura de Erik sobre la decisión de Nina

Abierto como suele ser al conversar con la prensa, Erik expresó su postura ante los cuestionamientos, dejando ver el apoyo incondicional hacia su hija Nina, quien tiene deseos fervientes por continuar su carrera en el espectáculo. “Nina es una niña muy inteligente que va a terminar su escuela, no es que no vaya a estudiar, sí va a estudiar, lo que pasa es que le está dando prioridad a lo que le apasiona y a lo que ama…”, dijo el intérprete, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculo Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

Erik fue enfático al referirse a la importancia de dar valor al desarrollo de los talentos en cada persona, como es el caso de su hija Nina. “Yo creo que más bien, como individuos, no todos necesitamos lo mismo, no todos queremos lo mismo, tenemos que ser abiertos ante esto. No se trata de no estudiar por flojo, y ahorita además sí está trabajando. Es una niña que desde muy pequeña gana dinero y no porque nosotros la explotemos, sino porque está realizándose ella como persona, y por otro lado va a terminar su escuela…”, aseguró el cantante y actor, orgulloso de ver a Nina destacar en cine, teatro, en el doblaje y ahora en las telenovelas. “Aguas con esa pequeña porque de verdad es muy talentosa…”, aseguró.

© IG @ninarubin Nina Rubín busca aprobar la preparatoria con un examen de conocimientos generales.

Feliz de que sus hijas vean los frutos de su trabajo

En su charla con los medios, Erik habló de los logros profesionales de sus hijas en relación con los ingresos que perciben a partir de su trabajo, feliz de ser testigo de la responsabilidad asumida con su dinero. “Son niñas muy conscientes, muy maduras, y la verdad toda su lana la ahorran y es su lana, no crean que está en nuestras cuentas. Son niñas que han ahorrado y son muy conscientes y no ha habido la verdad la necesidad. La mamá y yo somos muy conscientes en el aspecto económico…”.

© Getty Images Andrea Legarreta y Erik Rubín están felices de ver a sus hijas realizarse.

Erik también destacó el hecho de que Nina comience a desarrollarse en el medio siendo tan joven, un aspecto con el cual él mismo se identifica. “Niños como Nina que ya está haciendo una novela importante en horario estelar, yo creo que hay que apoyar a nuestros hijos. Yo le agradezco a mis padres profundamente que me hayan apoyado, yo me vine aquí a los 13 años y terminé la escuela, pero mi prioridad era la música, y gracias a eso pude enfocarme en lo que me apasionaba y lo que amaba…”, afirmó, confiado en que su hija podrá cumplir con la escuela. “Creo que hay una parte importante dentro del estudio que hay que realizar, y que en este caso el ejemplo de Nina, lo va a hacer…”, afirmó.