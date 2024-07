Mía Rubín Legarreta habla de la decisión que ha tomado su hermana Nina sobre su vida academica

Hace unos días, Nina Rubín Legarreta causó cierto revuelo, al confesar que debido a la carga de trabajo como actriz, había tomado la decisión de dejar la preparatoria para poder enfocarse en sus proyectos profesionales. Algo que sin duda ha generado todo tipo de reacciones de parte de sus fans, amigos y familiares. Una de ellas ha sido su hermana mayor, Mía Rubín Legarreta, quien en una reciente entrevista habló sobre la decisión de su hermana, una ocasión en la que destacó la madurez e inteligencia de Nina, quien tiene muy claro el camino que quiere seguir a nivel académico.

© IG: @miarubinlega Mía y Nina siempre han sido muy unidas

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano que la joven intérprete defendió la decisión que su hermana ha tomado respecto a sus estudios, pues dijo, no es que esté abandonando la prepa, sino tomando otras opciones al respecto. "Mi hermana es muy inteligente y luego pasaba que se aburría en las clases, le iba muy bien en la escuela", señaló Mía orgullosa. "Lo que ella quiere hacer, es terminar la prepa con un examen, para ir a la universidad, estudiar psicología y estudiar actuación", agregó.

La hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín dejó en claro que, más allá de lo que esta decisión pudiera representar para su vida académica, Nina solo está buscando adaptar su faceta de estudiante a la de actriz, por lo que ha optado por un camino menos tradicional. "Pero no es porque le dé flojera, es porque es una persona muy inteligente que quiere recurrir a otros métodos de su educación, y es completamente válido", sentenció.

© IG: @miarubinlega La cantante destacó la madurez e inteligencia de su hermana

Hace unos días, Andrea Legarreta también fijó una postura al respecto y compartió con el público los planes que tiene su hija menor respecto a sus estudios correspondientes al nivel media superior. “Lo que va a hacer es prepararse para presentar este examen del Ceneval, que es esta prueba que hacen para certificar estos tres años que a ella le resta de preparatoria”, explicó Legarreta a diversos medios que se encontraban a las afueras de Televisa San Ángel.

Una decisión muy bien pensada

Fue durante una entrevista concedida al programa De Primera Mano, que Nina Rubín Legarreta se refirió a esta importante decisión; una oportunidad en la que reconoció que, en este momento, su cabeza no está en el colegio; sin embargo, la preparación académica sí forma parte de sus planes a futuro y así lo explicó: “Siento que mi vida no va por ahí, claro que voy a hacer la universidad, por eso quiero tener un buen certificado, pero ahorita sí dije: ‘Quiero ser libre, quiero prepararme en las cosas que me encantan y tener el tiempo de hacerlo’”, explicó.