Carole y Pippa Middleton, el principal apoyo femenino de la princesa Kate en su tratamiento: ‘Esto las ha unido más’

Desde que fue diagnosticada con cáncer hace unos meses, la princesa Kate ha contado con el apoyo incondicional de toda su familia, empezando por su esposo, el príncipe William. Y en lo que se refiere al respaldo femenino, Carole y Pippa Middleton han desempeñado un papel clave. La madre y la hermana de la Princesa de Gales siempre han sido figuras fuertes para ella, y en estos momentos todavía más.

© Getty Images Carole Middleton ha sido un pilar en la vida de su hija, la princesa Kate.

El periodista británico Robert Jobson, quien el próximo 1 de agosto lanzará su libro Catherine, the Princess of Wales, aseguró a nuestra revista hermana HELLO! que la madre de la princesa Kate ha sido un pilar y una fuete de consuelo para su hija mayor.

“Carole ha estado ahí para ellos en todo momento, apoyando a Kate, pero también a William, hablando con él y dándole ánimos, dado que a su propio padre también le diagnosticaron cáncer”, dijo el autor, refiriéndose al rey Carlos III, quien también se encuentra en tratamiento contra dicha enfermedad.

© Getty Images Al parece, Carole ha sido un gran apoyo para Kate y William, especialmente con sus hijos.

“Son una familia muy unida y todos quedaron muy conmocionados por la enfermedad de Kate, pero esto los ha unido aún más. La han apoyado, especialmente Carole y Pippa, y su hermano James. Todos han jugado un papel importante en esto”, agregó Jobson.

Las declaraciones del periodista coinciden con los reportes que previamente había publicado HELLO! sobre el apoyo que había recibido la Princesa de Gales de su madre, específicamente en lo que respecta a sus hijos. “Carole ha estado ayudando con las tareas escolares y visita las tiendas locales para comprar útiles. Claramente es un gran apoyo para todos ellos”, señalaba una fuente a la revista británica.

© Getty Images Hace unos días, Pippa Middleton acompañó a su hermana Kate y a su hija Charlotte a Wimbledon.

A inicios de este año, Carole fue fotografiada conduciendo un auto con la princesa Kate cerca de Windsor y en abril fue fue vista entrando a un pub con el príncipe William cerca de su casa en Norfolk.

El progreso de Kate en su tratamiento

Hace poco más de un mes, la esposa del príncipe William compartió un mensaje confirmando su participación en el Trooping the Colour, y aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido tras dar a conocer su diagnóstico médico.

“Me han sorprendido todos los mensajes amables de apoyo y aliento de los últimos dos meses. Han marcado la diferencia para William y para mí y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles”, expresó al inicio de su mensaje.

© Getty Images La princesa Kate continúa en tratamiento contra el cáncer que le fue detectado hace unos meses.

Sobre su estado de salud, agregó: “Estoy progresando bien, pero como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder ante tu cuerpo descansando. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo para sentirte bien. Mi tratamiento está en curso y lo será por unos meses más. En los días que me siento lo suficientemente bien, es una alegría comprometerme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de empezar a trabajar un poco desde casa”, expresó entonces.