A la espera de su regreso oficial, reportan que la princesa Kate ha sido vista con su familia

Aunque la princesa Kate ha permanecido alejada del ojo público prácticamente todo lo que va del año, han surgido reportes que aseguran que Su Alteza Real ha sido vista en más de una ocasión durante las últimas semanas. El DailyMail informó el pasado 27 de mayo que entiende que la princesa de Gales “ha sido vista más con su familia en las últimas semanas, lo que muchos tomarán como una señal positiva”, aunque no se ha precisado el contexto de estas apariciones y mucho menos se han difundido imágenes.

©GettyImages



La princesa Kate se encuentra concentrada en su recuperación.

Los royal fans están ansiosos por ver de nuevo a Kate, sin embargo, el Palacio de Kensington ha informado anteriormente por medio de un portavoz que la princesa regresará a sus funciones oficiales cuando su equipo médico la autorice para hacerlo, y ha señado que por ahora ella está concentrada en recuperarse por completo.

La esposa del príncipe William hizo su última aparición oficial en diciembre, cuando salió con otros miembros de la familia real británica en Navidad. En la princesa se sometió a una cirugía abdominal importante y poco más de dos meses después, reveló en un video pregrabado que estaba recibiendo quimioterapia preventiva. Su equipo médico le recomendó el tratamiento, el cual que comenzó a finales de febrero, después de que las pruebas posteriores a su cirugía abdominal descubrieran que había cáncer.

©WireImage



La última aparición oficial de la princesa Kate fue en Navidad del año pasado.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, dijo entonces Kate en su mensaje. “Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”, agregó.

“Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos”, continuó la princesa. “Esperamos que comprenda que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza”.