En medio de su recuperación, esto es lo que ‘emociona’ a la princesa Kate Middleton

Si bien la Princesa de Gales aún no ha regresado a sus funciones públicas, se ha mantenido al día con un grupo de trabajo que creó el año pasado. El 21 de mayo, el Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood publicó el informe “Priorizar la primera infancia para una sociedad más feliz y saludable”, que detalla cómo “invertir en la primera infancia podría generar al menos £45,5 mil millones de libras esterlinas en valor agregado para la economía nacional cada año”.

“El trabajo de los proyectos del Príncipe y la Princesa está ‘siempre activo’... la primera infancia es una gran prioridad para la Princesa y por eso se la ha mantenido completamente actualizada durante todo el desarrollo del grupo de trabajo y ha visto el informe”, dijo un portavoz de la royal al Daily Mail.

Mientras tanto, una fuente cercana a la princesa compartió con el mismo medio que: “Ella está animada con todo esto. La acción es muy importante para ella, por lo que le entusiasma que ocho de las empresas más destacadas de Gran Bretaña se presenten para exponer sus argumentos ante sus colegas líderes empresariales. Es una prioridad en el futuro”.

Un asistente real senior reveló al medio que la princesa leyó el informe y recibió más dealles al respecto. “Este es un compromiso claro que ella ha asumido y que a lo largo de su vida de servicio público este será el enfoque. Eso continuará cuando regrese a trabajar. Pero hemos sido muy claros en que necesita espacio y privacidad para recuperarse ahora mismo”, dijo el asistente, señalando que Su Alteza Real “volverá a trabajar cuando haya recibido luz verde de los médicos”.

La situación actual de la princesa Kate

La princesa comenzó un tratamiento de quimioterapia preventiva a finales de febrero después de que las pruebas posteriores a su cirugía abdominal, a la que se sometió en enero, revelaran que había cáncer. Catherine compartió la noticia en un mensaje de vídeo personal a finales de marzo.

“Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento”, dijo en ese momento. “Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No estás solo“.