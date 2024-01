En medio de su recuperación, la princesa de Gales recibe el apoyo de Carole y Pippa Middleton

Tras ser sometida a una cirugía abdominal la semana pasada, Kate Middleton permanece en recuperación en un hospital privado en Londres. Según informó el Palacio de Kensington, permanecerá varios días más ingresada antes de regresar a casa con su familia. A la espera de ser dada de alta, la princesa de Gales ya ha recibido la visita de su esposo, el príncipe William. Aunque seguramente la carismática royal está echando de menos a sus hijos, puede estar confiada de que estarán muy bien, y no solo por la entrega y dedicación de su marido, sino también porque su madre y hermana, Carole y Pippa Middleton, seguramente le están ofreciendo su apoyo.

Kate continúa recuperándose en el hospital.

Tras conocerse la operación de Kate, se reveló que William podría reprogramar su agenda para estar al pendiente tanto de su esposa como de sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. Por fortuna, el píncipe de Gales tiene además de su lado a su suegra y su cuñada, quienes viven relativamente cerca.

Los padres de la princesa de Gales, Carole y Michael Middleton, viven en Bucklebury, Berkshire, a unos 40 minutos de la casa de William y Kate en Windsor. Y Pippa, hermana menor de la princesa, también vive en Berkshire. “Los Middleton son una familia muy unida y Carole es una abuela muy práctica, estoy segura de que estará al mando. A menudo recoge a los niños”, informó nuestra publicación hermana HELLO! citando a Ingrid Seward, editora en jefe de la revista Majesty.

Carole y Pippa siempre han sido un gran apoyo para Kate.

“Pippa tiene sus propios hijos ahora, pero estoy segura de que me ayudará ofreciéndose a invitarlos a tomar el té y ese tipo de cosas”, agregó la también escritora, quien es autora de más de una docena de libros sobre la familia real británica. “William es un gran apoyo como marido. Es bastante inusual que el príncipe de Gales cancele compromisos porque su esposa no se encuentra bien (eso ciertamente no habría sucedido en el pasado), pero es un hombre moderno cuya familia es más importante que cualquier otra cosa”, agregó Seward.

Carole es una abuela cariñosa y dedicada.

El motivo de la discreción sobre la hospitalización de Kate

Mientras Kate se encuentra hospitalizada podría esperarse que los medios de comunicación estén apostados a las afueras de la clínica, pendientes de cualquier novedad. Sin embargo, no es así, pues se les ha prohibido acampar a las afueras del lugar. Esto ha llamado especialmente la atención, pues esta práctica no es habitual.

Cuando Kate estaba por dar a luz al príncipe George en 2013, y los reporteros y fotógrafos pasaron semanas afuera del Hospital St Mary’s a la espera de noticias. En los dos nacimientos reales posteriores, la prensa solo fue invitada cuando la esposa de William ya estaba en trabajo de parto.

“Cuando nacieron los niños reales, fue un momento de celebración y había un acuerdo controlado”, explicó Emily Nash, la editora de realeza de HELLO!. “Esta es una situación diferente a la de los nacimientos de los niños reales, y hay que considerar la privacidad de otros pacientes que entran y salen para recibir tratamiento, así como la de la princesa”, agregó. De este modo se entiende que toda la privacidad que ha envuelto la hospitalización de Kate, se trata además de una forma de proteger a los demás pacientes de The London Clinic.