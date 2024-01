Issa López, la fuerza creativa mexicana detrás de la magnífica serie ‘True Detective’

Jodie Foster y Kali Reis son un lujo y forman una pareja muy interesante pero extraña. ¿Puedes contarme un poco sobre cómo se interesaron en el show?

Sí. Empecé desde el principio del programa, desde su concepción misma, quería que Jodie Foster interpretara ese papel. Siempre he sido su fan. Me apena profundamente que no la veamos lo suficiente. Y ella nunca ha hecho televisión. Lo que Matthew McConaughey y Woody Harrelson aportaron a esa primera temporada fue que las estrellas de cine de repente estaban haciendo televisión. Muchos actores de cine, increíbles, están haciendo televisión ahora, que se ha vuelto más prestigiosa y a veces tiene mejores historias que el cine, pero Jodie no. Sentí que su inclusión haría que la gente se detuviera y mirara nuestro programa. Creo que estoy viendo los resultados de aquello. Además de eso, sólo quería trabajar con ella. Es una de mis heroínas y conozco el pedazo de actriz que es. Bueno, pensé que lo sabía, y luego trabajé con ella en la serie y me dejó boquiabierto con los lugares a los que podía llegar y las cosas que podía hacer con el personaje. Fue una decisión muy fácil.

Y luego tienes a Kali Reis. Necesitaba una guerrera, una amazona con alma, con un corazón que realmente estuviera ahí para su gente, que sintiera profundamente y que pudiera ser al mismo tiempo sentimental y peligrosa. ¿Quién podría retratar eso y quién era latina y nativa al mismo tiempo? Tenía esta imagen de Navarro en mi mente y mi directora de casting, cuando hablamos de esto, ella dijo, mira esto. Y me mostró una foto de Kali Reis, que había hecho una película llamada ‘Catch the Fair One’. Me quedé hipnotizada porque estaba mirando a mi personaje. Vi la película y ella es increíble en ella. Tenía también esa ligereza y ese humor que requería Navarro. Vine a Los Ángeles porque ella fue nominada a Mejor Actriz en los Premios Spirit y tuve la oportunidad de trabajar con ella, hacer algunas películas y ella lo logró, consiguió el papel.