El emotivo mensaje de Salma Hayek a Penélope Cruz en su cumpleaños 50

La amistad de Salma Hayek y Penélope Cruzes inquebrantable. Algo que se ha visto reflejado durante la celebración de cumpleaños de la actriz española, pues la mexicana le ha dedicado a su colega un mensaje sumamente especial, en el que además de dejar en claro el gran cariño que tiene por ella, se mostró agradecida por todas las cosas buenas que le ha aportado en su vida, poniendo en alto la complicidad que existe entre ellas.

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió una serie de fotografías en las que registró algunos de los instantes más especiales de su amistad con Penélope, las cuales acompañó de unas emotivas palabras en las que habló de lo mucho que significa para ella la actriz. “¡Feliz cumpleaños Penélope! Gracias Dios por enviar a la Tierra hace un número especial de años a un ángel”, expresó la intérprete en las primeras líneas de su mensaje.

Salma continuó: “Todos nosotros que hemos cruzado caminos con ella sabemos que ha hecho nuestras vidas locas, emocionantes, significativas, inspiradoras y nos ha enseñado el significado de la solidaridad y la lealtad con tanto amor. Gracias a ti, Penélope, por los pequeños ángeles que has traído a este mundo. Eres una mujer extraordinaria, y cada año aún más”, finalizó la intérprete conmovida.

Así comenzó la amistad de Salma y Penélope

Si bien, pareciera que Salma Hayek y Penélope Cruz han sido amigas por siempre, la hermosa española compartió el año pasado, en una entrevista con Ellen DeGeneres, cómo fue que inició su amistad con la mexicana y la forma en la que ahora también se han convertido en hermanas. “Cuando fui a Los Ángeles por primera vez, no nos conocíamos, solo por teléfono. Llegué con un boleto para hacer una película. Tenía mi boleto de regreso. Así que venía por dos meses y no conocía a nadie aquí. Me recogió en el aeropuerto y me dijo: ‘No vas a irte a un hotel. Te vienes a mi casa, porque esto es duro al inicio. Te vas a sentir muy sola’. Así que me llevó a su casa”, contó Penélope, “Por eso es que ahora somos como hermanas. Acabé durmiendo en su cuarto porque tenía miedo. Y, tú sabes, así fue cómo nos conocimos. Además de todo, a mitad de la noche, ella dice que yo la agarraba de la mano porque tenía miedo. No sé, estaba soñando”, compartió Cruz en enero del año pasado.

Con cierta nostalgia en la mirada y siempre agradecida con el gesto que Salma tuvo con ella a su llegada a Hollywood, Penélope puso en alto el gran cariño que le tiene desde entonces a su colega y amiga, el cual solo ha ido creciendo conforme el paso del tiempo. “Fue increíble que alguien a quien verdaderamente no conocía, solo por teléfono, se asegurara de recogerme en el aeropuerto y no me dejara irme al hotel”. La protagonista de películas como Todo Sobre Mi Madre señaló: “Me dijo, quieras o no, no me conoces, pero te vas a venir a mi casa, no te voy a dejar sola. La quiero tanto, desde el primer día ha sido así conmigo”.