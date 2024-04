Victoria Ruffo revela cómo es que ha reaccionado su hija menor a la noticia del embarazo de José Eduardo Derbez

La emoción por la próxima llegada de Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, se ha apoderado de todos a su alrededor. Algo de lo que Victoria Ruffo ha hablado en un reciente encuentro con los medios, en el que además de dejar en claro lo feliz que se encuentra por su próximo debut como abuela, habló de cómo es que su hija menor, Vicky, ha reaccionado a la noticia de la próxima paternidad de su hermano mayor.

©@jose_eduardo92



Victoria cuenta los días para poder conocer a su primera nieta

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Hoy que Victoria Ruffo habló de cómo en su familia han recibido la noticia de la llegada de la pequeña Tessa, que se convertirá en el miembro más joven del clan, una oportunidad que la actriz aprovechó para revelar que su hija Vicky, a quien tuvo con el político Omar Fayad, se encuentra sumamente emocionada con la idea de convertirse en tía, por lo que en estos momentos no piensa en otra cosa. “La más emocionada es mi hija Victoria, no sabes, ella ve cosas de niños. Va a una tienda y lo primero que hace es ver las cosas de bebés, ya no le interesa a ella comprarse ropa, quiere ir a comprarle ropa a Tessa”, relató.

En ese mismo sentido, la intérprete recalcó que con esa misma emoción, todos a su alrededor esperan la llegada de la primera hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, pues sin duda, la llegada de un nuevo integrante a la familia siempre será motivo de celebración. “Creo que en la familia estamos muy emocionados, muy contentos, ya se aproxima, que será en dos meses estará arribando aquí (la bebé)”, indicó con cierta ilusión en la mirada.

©@victoriaruffo



Los mellizos de Victoria Ruffo se convertirán en tíos próximamente

La emoción de Victoria ante la llegada de su primera nieta

En un reciente encuentro con la prensa, José Eduardo habló de los consejos que su famosa mamá, Victoria Ruffo, les ha dado ahora que serán papás. “Que lo gocemos, los disfrutemos, que ahorita aprovechemos para dormir, que eso nos dice todo el mundo, me da mucho gusto que la familia esté contenta y que estemos muy unidos”, dijo con cierta ilusión en la mirada.

Tal es la emoción de la ‘Reina de las Telenovelas’, como es conocida la actriz entre sus fans, que practicamente le ha llenado el armario de ropita nueva a su primer nieto. “Mi mamá le está comprando ya el closet completo, está muy emocionada, está muy contenta y eso a mí me da mucha felicidad”, compatió el artista.