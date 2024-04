José Eduardo Derbez celebra su último cumpleaños antes de convertirse en papá

En medio de una de las etapas más especiales de su vida, José Eduardo Derbez ha celebrado su cumpleaños número 32. Una fecha que sin duda ha sido doblemente celebrada por el intérperte, quien se encuentra en plena dulce espera de su primera hija. Es por eso que la emoción para el actor ha sido doble la emoción, pues sin duda este cumpleaños será inolvidable para él, pues además ha sido cobijado por el amor de todos los integrantes de su familia, quienes le han dejado saber lo importante que es para ellos tenerlo en sus vidas.

Los Derbez se han volcado en cariño hacia el joven actor

Uno de los primeros en pronunciarse fue Eugenio Derbez, padre del cumpleañero, quien a través de su perfil de Instagram compartió un emotivo video en el que mostró algunos de los instantes más entrañables que ha vivido con él. Al pie del clip, Derbez escribió unas palabras en las que le dejó muy en claro la admiración que tiene por su retoño. “Hoy cumple años uno de mis cuatro grandes maestros. De ti he aprendido tu manera tan única de disfrutar la vida. De fluir. De ser auténtico. De amar incondicionalmente. De perdonar con el corazón tan noble que tienes. Sigue contagiando tu amor por la vida. Te amo @jose_eduardo92, pásala como solo tú sabes celebrar, mejor celebra como solo tú sabes… eh no, mejor no celebres”, expresó emocionado.

Por su lado, Alessandra Rosaldo también se unió a las celebraciones, por lo que a través de redes sociales puso en alto la relación y complicidad que existe entre ellos. “Muy feliz y bendecido cumpleaños al más pequeño de los grandes que está a punto de convertirse en papá y que nos llena de orgullo y felicidad”, expresó la cantante. “Te amamos Darketto. Este cumpleaños marca el inicio de una nueva etapa en tu vida que sin duda estará llena de luz y bendiciones. Festejamos, celebramos y bendecimos tu vida y la de la familia que estás formando con @paodalay_2203. Pásala divino y que todos tus deseos se hagan una hermosa realidad. ¡Guárdanos pastel!”, finalizó la también actriz, quien acompañó su mensaje de una serie de fotografías de ambos.

Las felicitaciones y muestras de cariño para José Eduardo no han faltado en esta fecha

Tambien Aislinn Derbez se pronunció al respecto, aprovechando la ocasión para hablar del gran amor que tiene por su hermano. “Feliz cumpleaños a esta guapo que amo tanto y que ya casi va a ser papá”, expresó la actriz conmovoda en sus historias de Instagram. Por otro lado, Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, también lo felcitó compartiendo una fotografía de ella junto al cumpleañero, la cual acompaño de una versión de la canción Stand By Me.

El mensaje de Paola Dalay

Sumamente conmovida, Paola Dalay, pareja de José Eduardo, le dedicó una emotivas palabras al padre de su bebé en camino: “Mi amor, quiero desearte el mejor cumpleaños de tu vida, que sigas lleno de tanto amor como hasta ahora. Deseo que sigas siendo esa persona increíble con corazón enorme que se gana el amor de todos. Te amo y estoy muy feliz de tenerte a mi lado. Felices 32, príncipe. TE AMAMOS TESSA Y YO”, finalizó.