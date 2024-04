¡Un Derbez en el futbol! Eugenio presenta a la nueva promesa de la familia

Para nadie es un secreto que Eugenio Derbez tienen una afinidad muy especial por el equipo mexicano Cruz Azul, de hecho, a manera de homenaje su personaje de Ludovico P. Luche es un aficionado de hueso colorado de esta escuadra. Después de años de profesarle su amor incondicional al club de futbol, el cineasta presume orgulloso que, en las filas de este equipo, hay un integrante que lleva su sangre. Para sorpresa de sus más de 20 millones de seguidores alrededor del mundo, hace unas horas, Derbez presentó a su sobrino quien juega en liga Sub 23 de la Máquina Cementera.

Emocionado de ver cómo un miembro de su familia cumple su sueño, el comediante escribió en Instagram: “Con mi querido sobrino @Louisderbez que, orgullosamente, juega en la Sub 23 de mi querido Cruz Azul”, se lee como descripción de la imagen en la que Eugenio aparece junto a Louis Víctor Derbez quien también compartió detalles de su encuentro con su famoso tío, en esta red social, donde cuenta con 13 mil seguidores.

Haciendo referencia a la gran cariño que su personaje en La Familia Peluche le tiene al Cruz Azul, Eugenio le hizo una petición muy especial al joven atleta: “Mi querido Víctor, ¡ya no permitas que se infarte Ludovico Peluche. Tú eres la nueva esperanza de la familia”. Por su parte, Louis Víctor también compartió una foto con él: “Qué gusto verte y platicar contigo”, escribió la joven promesa del futbol.

El futbolista aprovechó este reencuentro con Eugenio para invitarlo a verlo jugar: “¿Te esperamos en la Noria?”, le escribió. De acuerdo con Instagram, la última reunión entre el Louis Víctor y el actor fue en junio del 2022, cuando el jugador tuvo la oportunidad de regalarle una camiseta de equipo. Se sabe que, tío y sobrino, comparten su pasión por el club desde pequeños: “Si le hubiera dicho a este niño que un día decidió usar la playera del Cruz Azul en su cumpleaños que iba a debutar con ese equipo, seguro jamás se lo imaginaría”, escribió el deportista hace unos meses junto a una foto de su infancia usando el uniforme del equipo que ahora representa.

Hace poco más de cinco años, Eugenio Derbez habló de su gusto por el futbol con David Faitelson: “Me encanta, yo creo que no hay nada más emocionante para los que amamos este deporte que el Mundial”, comentó el actor quien, gracias a su profesión, ha participado en varias coberturas de Copas del Mundo. En aquella entrevista, Eugenio reveló el nombre del equipo que primero conquistó su corazón: “Le empecé yendo a Las Chivas, en un principio, pero luego me cambié al Cruz Azul, no sé a qué hora se me ocurrió, pero ahora soy del Cruz Azul”.