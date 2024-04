Tras no acudir al baby shower de los Derbez, Victoria Ruffo se reencuentra con su hijo José Eduardo

En días pasados, José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebraron su primer baby shower, a poco más de dos meses de que confirmaran la dulce espera de su bebé. A la importante cita acudieron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, así como Aislinn, Vadhir y las pequeñas Aitana y Kailani, instantes que quedaron plasmados para el recuerdo a través de varias fotografías. Los usuarios en la red no pudieron pasar desapercibido que Victoria Ruffo, mamá del actor, fuera la gran ausente, situación que José Eduardo ha aclarado de una vez por todas. Tras ese episodio, madre e hijo finalmente se han reencontrado, según lo hizo evidente Victoria, quien ha expresado su felicidad ante su próximo debut como abuela.

©@jose_eduardo92



José Eduardo y Victoria Ruffo mantiene una fuerte cercanía.

Victoria presume la compañía de su hijo José Eduardo

Unida a su hijo, Victoria compartió con sus seguidores en redes sociales el momento de su encuentro con José Eduardo. La intérprete presumió este inolvidable instante que de inmediato acaparó la atención de quienes siguen de cerca su vida personal. En la foto, madre e hijo disfrutan de un día de alberca frente a la inmensidad de una playa, sin dar mayores pistas del destino por el que podrían haber estado vacacionando. La actriz sólo agregó un emoji de agradecimiento, destacando así este recuerdo que provocó inmediatas reacciones.

En la foto, Victoria y José Eduardo aparecen conversando, dando muestra de la enorme complicidad que los une, la cual se ha fortalecido con el paso de los años, aspecto del que ambos están muy orgullosos. La publicación además ha acumulado miles de “me gusta” y los comentarios de los fans de la actriz, aunque lo que también ha llamado la atención es la respuesta de José Eduardo al gesto de su mamá, a quien le ha reiterado el inmenso cariño que le tiene. “Te amo mucho, madre”, escribió el actor en uno de los comentarios de la fotografía.

©@victoriaruffo



Victoria mostró el instante de su escapada junto a su hijo.

Victoria, feliz de su próximo debut como abuela

Este es un instante de gran felicidad para Victoria Ruffo, quien ha expresado cómo asume el hecho de que próximamente se convertirá en abuela. De hecho, ha preparado todo lo necesario para consentir a la bebé como se merece, pues está lista para recibirla con varios regalos. “La verdad sí estoy muy contenta, me da mucha ilusión y a parte me da mucha alegría ver a José Eduardo contento, ilusionado, nervioso, trae de todo, pero está muy contento, sobre todo. Siempre me dijo que él a los 30 ya quería tener hijos”, contó la actriz para una entrevista concedida a Radio Fórmula.

©@ederbez



Durante el baby shower se realizó una ceremonia y se leyeron cartas dedicadas a la bebé.

¿Por qué Victoria no estuvo en el primer baby shower?

Los Derbez se unieron recientemente para celebrar el primer baby shower de Tessa, nombre elegido para la niña. Sin embargo, la ausencia de Victoria Ruffo desató toda una conversación. Al respecto, José Eduardo ha acabado con las incógnitas, revelando por qué su mamá no estuvo presente en la ceremonia. “Van a haber varios baby showers, este nada más fue de los Derbez, habrá uno con la familia de mi mamá, no nada más va a haber uno”, dijo al programa televisivo De Primera Mano. “Son dos familias, va a haber un baby shower de los Derbez y uno de mi mamá. Ya después vendrá el bautizo y cuando venga el bautizo ya estarán todos juntos”, agregó.