Alessandra Rosaldo le responde a Victoria Ruffo tras los comentarios de Eugenio Derbez

Directo como suele ser, Eugenio Derbez dejó claro recientemente que ya no desea hablar públicamente de su pasado, en específico de los años en que mantuvo una relación sentimental con Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo. Con el sentido del humor que lo caracteriza, el cineasta y actor también reveló que esta es una petición de su esposa, Alessandra Rosaldo, quien finalmente ha despejado las dudas para confesar si es cierto o no que ella indicó a su marido acatar esta medida. Con toda seguridad, Alessandra además respondió a Ruffo tras los comentarios que la actriz de melodramas como Corona de Lágrimashizo sobre ella en días pasados, reiterando el agradecimiento y respeto que le tiene.

Alessandra habló por primera vez de lo dicho por Eugenio sobre su pasado.

Amable con la prensa, Alessandra se tomó unos minutos para conversar frente a las cámaras, espacio en el que no pudo evitar ser cuestionada por las declaraciones de su esposo, quien afirma recibió órdenes de ella para no hablar más de Victoria. “¡Obvio que no! Ustedes ya conocen a Eugenio, ya deberían de saber que ante las preguntas incómodas siempre se sale por la tangente con humor, siempre. Entonces esta ocasión no fue la excepción…”, dijo la cantante del grupo pop Sentidos Opuestos en una reciente charla con los medios, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

El mensaje de Alessandra a Victoria Ruffo

Tras lo dicho por Derbez sobre la supuesta indicación de Alessandra, Victoria Ruffo se pronunció en una reciente entrevista con la prensa, asegurando no creer tal afirmación. De hecho, envió elogios a la cantante, a quien considera una mujer inteligente. Ahora, es Rosaldo quien le responde a la actriz, asegurando que fue su madre quien la puso al tanto de las lindas palabras que la intérprete dijo sobre ella. “No lo vi, pero mi mamá me dijo hace un par de días: ‘Victoria habló muy bonito de ti’. Gracias, Victoria, yo también pienso que eres una mujer maravillosa, extraordinaria y siempre lo he dicho, y muchas gracias…”, expresó durante la plática.

Victoria Ruffo opinó sobre Alessandra Rosaldo en días pasados.

Alessandra, lista para reencontrarse con Victoria

Este es un instante de gran felicidad para la familia Derbez, luego de que José Eduardo anunciara el embarazo de su novia, Paola Dalay, felices por su próximo debut en la paternidad. A propósito de esto, Alessandra fue cuestionada sobre si está lista para reencontrarse con Victoria, pues dada la situación de que ambas serán abuelas de la bebé, es probable que coincidan en las festividades de la niña. “Ya, claro, por supuesto, somos familia y ahora viene una nieta hermosa en camino, por supuesto que nos va a tocar vivir muchas cosas juntas, juntos todos…”, dijo en la charla.

Alessandra dijo que será la ‘abuela de chocolate’ de la pequeña Tessa.

Recordemos que en días pasados, Alessandra se refirió a la próxima llegada de Tessa, nombre que llevará la primogénita de José Eduardo, expresando lo mucho que esta noticia la llena de felicidad. “Yo soy la abuela de chocolate. Estoy muy feliz y muy contenta, emocionada con esta noticia y con todo lo que viene”, reconoció la cantante. Resaltó que la bebé será la nueva compañera de juegos de su hija, Aitana y de Kailani: “Ya sabemos qué es. Es una hermosa nena y estamos muy contentos, una princesa más que viene a bendecir esta familia…”, dijo en otra charla para Ventaneando.