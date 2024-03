La reacción de Victoria Ruffo ante la inesperada petición de Alessandra Rosaldo sobre ella

Una de las relaciones sentimentales del espectáculo mexicano más recordadas es la de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. A varios años de su ruptura, mientras comparten la paternidad de su hijo en común, José Eduardo Derbez, los actores se han mantenido distanciados. Sin embargo, la conversación continúa vigente, sobre todo por los comentarios que Eugenio suele hacer al respecto, quien recientemente ha dicho que ya no tocará más ese tema a petición de su esposa, Alessandra Rosaldo. “Ya no quiero hablar de ese tema. Ya me regañó Alessandra y con toda razón. Me dijo: ‘Ya deja de hablar de tu pasado’. Se lo prometí. Me cuesta el matrimonio”. Ante tales declaraciones, finalmente Victoria ha reaccionado, tomando con la mejor actitud esta noticia.

©GettyImages



Victoria Ruffo ha sido clara sobre lo dicho sobre Eugenio Derbez al retomar las palabras de su esposa Alessandra.

Lo que Victoria opina de Alessandra Rosaldo

Cercana como suele ser a los medios de comunicación, Victoria se tomó unos minutos para conversar sobre aspectos de su vida personal, sin poder evitar que los reporteros le preguntaran qué opina de que supuestamente Alessandra le haya pedido a Derbez ya no hablar más de su pasado amoroso. “No creo, porque yo creo que ella es muy inteligente, la verdad…”, explicó la actriz entre risas, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale el Sol. “No lo creo…”, puntualizó la intérprete.

En ese espacio, Victoria también ahondó en sus palabras para opinar sobre Alessandra, a la que considera como una mujer llena de cualidades. “Yo considero a Alessandra muy inteligente, muy trabajadora, no creo, muy segura…”, expresó la protagonista de melodramas como Corona de Lágrimas, siempre dispuesta a despejar las dudas en torno a los acontecimientos de su vida personal. De esta manera, Ruffo deja claro que ha pasado la página de los acontecimientos que marcaron su relación con Eugenio, enfocada en asumir una actitud positiva.

©@alexrosaldo



Victoria Ruffo habló de manera positiva sobre Alessandra.

Victoria también habló de Eugenio

Durante la charla, Victoria tampoco dejó de responder a los reporteros que la cuestionaron por las declaraciones de Derbez, quien ha dicho que lo único que lamenta es no haber podido tener el contacto suficiente con su hijo José Eduardo cuando este era pequeño, todo a raíz de la separación de la actriz. “Pero pues es que no pudo, porque trabajaba mucho…”, expresó Ruffo sin ahondar en más detalles. Así mismo, Victoria reiteró sus opiniones al preguntarle por Derbez. “Es un hombre muy talentoso, muy ingenioso…”, explicó la estrella de melodramas, siempre amable ante la prensa, ávida por conocer más aspectos de su entorno privado.

©GettyImages



Victoria Ruffo también opinó de Eugenio Derbez.

Para Victoria, mantener la cordialidad con Eugenio es un aspecto importante, pues ambos están a tan solo unos meses de debutar como abuelos. De hecho, la actriz dejó clara su postura, orgullosa del gran momento que vivirá al dar la bienvenida a su nieta, hija de José Eduardo y de su pareja, Paola Dalay. “Obviamente somos los abuelos, tenemos que estar en el bautizo, tenemos que estar en la primera comunión, en sus cumpleaños. Es importante que llevemos una buena relación por la bebita…”, dijo a la prensa en días pasados, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América. En aquel encuentro, Ruffo también se refirió a Eugenio con comentarios positivos. “Es un buen amigo de sus hijos, él mismo lo ha reconocido, no supo ser un buen papá, faltó mucho, no estuvo presente. Ahorita sus hijos están con él, lo quieren y es un buen amigo de ellos…”.