Eugenio Derbez, dispuesto a invitar a Victoria Ruffo a su reality ‘De Viaje con los Derbez’

Eugenio Derbez y su familia están listos para hacer las maletas y dejarse llevar hacia una nueva temporada de su reality, De Viaje con los Derbez. Debido al éxito que han tenido las os entregas anteriores, los integrantes de la familia no descartan en tener invitados especiales que forman parte de su historia, como Victoria Ruffo, expareja de Eugenio y madre de su tercer hijo, José Eduardo.

El actor y productor no sólo descartó que entre él y la actriz los problemas quedaron atrás; sino que no descarta trabajar con ella en el reality de Prime Video. “Ya veremos si su capítulo tiene rating, pero yo estoy feliz de invitarla, en alguna reunión hablamos de que no estaría mal”, detalló Eugenio ante la prensa.

Incluso imaginó que el programa en el que participe Victoria tenga también como invitadas a Gabriela Michel y Silvana Prince; las mamás de sus otros dos hijos mayores, Aislinn y Vadhir, respectivamente.

Incluso José Eduardo ha hablado con su mamá para que se dé la interacción de sus padres frente a las cámaras. “Ya le dije. Estamos en eso, a ver si quiere, yo espero que sí quiera. Es una negociación de las dos partes. Estamos en eso”, anotó el también actor.

El conflicto entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

A mediados de los 90s, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez eran de las parejas favoritas del espectáculo, incluso tuvieron una boda simbólica que por años se creyó que fue falsa y oficiada por un amigo de Derbez sin licencia para ello. Sin embargo, el hijo de Silvia Derbez reveló que todo fue espontáneo y en común acuerdo con Victoria, quien se la pasó muy bien aquel día.

Sin embargo, la nacer su hijo, la pareja tuvo muchos problemas, al grado de que ella le impidiera visitarlo, un detalle que a Eugenio le dolió mucho por no poder ver a su hijo. Si bien intentaban resolver sus problemas y Victoria participó hace años junto a José Eduardo en un sketch en el programa cómico de Eugenio, XHDRBZ, la distancia era grande entre ellos.

“Ya hice las paces con ella, ya dije lo que tenía…bueno, no hemos hablado, pero yo creo que ya cada quien cerramos el asunto por José Eduardo”, confesó Eugenio. Y es que, además de que su hijo ya es un adulto, cada uno tomó caminos separados.

Derbez se casó con Alessandra Rosaldo y formó una familia junto a su hija Aitana, a quien sus hermanos mayores quieren mucho. Victoria, por su parte, está casada con Omar Fayad, con quien tuvo a sus mellizos de hoy 18 años, Anuar y Victoria Fayad.