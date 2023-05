Eugenio Derbez ventanea a Aislinn en el tema de los novios: ‘No tenía filtro... Llegaba con cada gañán’

Aislinn Derbez ha explorado nuevos horizontes más allá de la actuación, entre ellos su faceta como empresaria en moda, joyería y cuidado personal. Pero ha sido sin duda su podcast La Magia del Caos el proyecto que más ha permeado en ella a nivel personal, pues le ha dado la oportunidad de compartir sus experiencias y aprendizajes, así como adquirir nuevo a través de sus invitados. Los integrantes de su famosa familia han pasado por sus micrófonos, y apenas hace unos días contó nuevamente con la presencia de su papá, Eugenio Derbez. Sin embargo, la actriz seguramente no esperaba acabar expuesta por sus noviazgos del pasado.

Aislinn fue expuesta por su papá en su propio podcast

Aislinn le dedicó un capítulo reciente de su podcast al tema de la paternidad, y en particular de sus propios miedos a ser comparada con su padre. El actor, como lo ha hecho en otras ocasiones, se deshizo en halagos hacia su hija, asegurando que ha sido su gran maestra de vida. Pero en un momento de la charla reveló que, más allá de sus numerosas virtudes, cuando era muy joven, le provocó uno que otro dolor de cabeza.

“Me hiciste la vida de cuadritos”, dijo Eugenio, a lo que Aislinn respondió entre risas: “Pero ¿por qué?”. Con su característico sentido del humor, el actor hizo un recordó lo que vivió debido a que su hija fue muy enamoradiza. “Por dónde empiezo, ‘mija, ¿tienen dos horas?”, bromeó. “Para empezar, cómo sufrí contigo con los novios, o sea se conseguía a los peores novios”, contó. “Ese era mi talón de Aquiles”, admitió la actriz. “O sea Aislinn se enamoraba de cualquier hombre con el que conviviera más de una hora, no tenía filtro, era horrible”, señaló el actor.

“Llegaba con cada gañán, no quiero decir nombres, porque ahí deben de estar y no me los quiero encontrar algún día”, continuó Eugenio. Aislinn intervino asegurando que no eran gañanes y que no la trataban mal. “A ti no, pero a mí sí”, respondió su papá. “Llegaban conmigo a la casa y de: ‘¡Qué onda Eugenio!, yo: ‘Diles a tus amigos que no soy Eugenio, que me digan señor y me hablen de usted’”, recordó. “A la mamá (de Aislinn) le decían señora, y yo como el cuate, el chistosito de la tele me hablaban de Eugenio y me hervía la sangre”, confesó.

“Me asomaba por las ventanas y los veía fumando afuera de mi casa, cosa que no soportaba, que fumaran o que tomaran, entonces, no podía yo con eso”, reconoció el actor. “Entonces luego (ella) entraba y le decía, ‘ya vi que este tipo fuma, ¿por qué estás saliendo con él?’”, dijo entre risas, expuso el mexicano.

Eugenio tiene una estupenda relación con su hija mayor

El crush de Aislinn con Martín Ricca

Por más difícil que resulte creerlo dado lo guapa y carismática que es hoy día, la actriz contó que años atrás, cuando era adolescente no le gustaba a nadie. “Yo era toda enamoradiza de todos, me gustaban todos los de la escuela y yo no le gustaba a nadie, entonces yo decía: ‘¿Qué se sentirá que yo le guste a alguien?’”.

Pero había alguien de quien Aislinn estaba especialmente enamorada, y era el cantante y actor infantil de origen argentino Martín Ricca. “Estaba obsesionada al grado de que me hacía que la llevara yo a Televisa y andaba yo deambulando por los pasillos, esperando a ver a qué hora salía Martín Ricca de su llamado”, contó.

Aislinn, que en ese entonces tendría unos 10 años, admitió que no quería que la presentaran con él como tal, sino más bien que fuera un “encuentro casual” con el ídolo infantil. “No, cómo crees, me muero si me lo presentas”, recordó la actriz. “Lo más chistoso es que mi papá me ayudaba, sí era mi cómplice”, recordó.

