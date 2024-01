Victoria Ruffo, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se unen en mensajes de alegría por el bebé de José Eduardo y Paola Dalay

José EduardoDerbez y Paola Dalay están plenos disfrutando de su dulce espera, una gran noticia que hace días revelaron en sus redes sociales y que tomó a todos por sorpresa. Felices por la próxima llegada de la cigüeña, los futuros papás visitaron el foro de Despierta América en Univision para compartir los detalles de esta increíble noticia que muchos pensaban que era una broma.

La alegría de ser papás se refleja en la sonrisa de José Eduardo y Paola, quienes contaron a Alan Tacher y Karla Martínez que ya están en el cuarto mes de embarazo. “Ayer descubrimos que es del tamaño de un aguacate (o palta)”, dijo el feliz papá cuando los presentadores del show notaron que a Paola apenas se le ve una pancita.

Ambos revelaron que desde que se enteraron tienen una mezcla de emociones, pues se sienten felices, nerviosos y hasta con miedo. Sin dejar de bromear y reír, José Eduardo contó cómo fue que se enteraron de que venía el bebé en camino. “Llegamos a casa, se hizo la prueba y la dejó en el baño”, recordó él. Paola explicó que ambos estaban conscientes, pero que él quería ver primero el resultado, aunque no supo interpretarlo a la primera.

“Me le quedé viendo un ratote sin saber qué es sí y qué es no. Agarré mi teléfono y vi que era sí. Salí, le dije, lloramos y nos emocionamos. ¡Fue algo muy lindo! Pero te pasan mil cosas por la cabeza”, contó el actor.

En su charla, recordaron que la primera persona en enterarse fue el mánager de José Eduardo, y luego su hermano Vadhir. Y aunque es una gran noticia para los dos, así como para sus respectivas familias, la mayoría pensó que se trataba de una broma, incluso la mamá de Paola. “Hasta que vio un video en donde estaba con el doctor. Y aún así no lo creía”, recordó Dalay.

Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, tomó la noticia con mucha ilusión. Según revelaron en un video en YouTube, le dieron la sorpresa en una caja de regalo en la que pusieron una carta en donde expresan que sería una gran abuela. “Mi mamá se emocionó muchísimo. Traíamos la duda de cómo iba a reaccionar. Ella está muy feliz, emocionada y se lanzó a comprarle cosas al bebé”, agregó José Eduardo en el show. Y, como aún no saben si será niño o niña, Victoria compró todo blanco, para no errar.

Las tiernas palabras de Victoria Ruffo para José Eduardo y Paola Dalay

Igual de bromista que José Eduardo, el año pasado Paola publicó un video en el que bromeaba con el tema del bebé. “Suegra, ya viene el Día de las Madres, ¿qué va a querer, rosas o nieto?”, publicó ella en su reel, sin imaginarse que poco después le estaría dando la gran noticia a la actriz mexicana.

Y como una de las grandes sorpresas de la producción, proyectaron un video con las palabras más lindas de parte de la futura abuela. “Hola, José Eduardo y Paola. Ya no sé qué más les puedo decir. Estoy muy, muy contenta de verlos felices, realizados, de ver cómo están tan contentos de recibir a este bebecito, a este angelito que viene a llenar sus vidas”, dijo Victoria muy feliz por este nuevo miembro en la familia.

Y agregó: “Por mi parte, les agradezco mucho porque voy a ser abuela. Una abuela muy bonita, muy consentidora y feliz de ver a mi hijo feliz, eso es lo más importante. Les mando un beso, un abrazo y sé que la gente los quiere mucho y les manda muchas bendiciones para ese angelito que viene. ¡Ahora sí van a saber lo que es bueno!”.

El mensaje que puso en aprietos a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Durante la emisión matutina de este martes, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo también le enviaron un mensaje a la feliz pareja. “Estamos felices de poder felicitarlos una vez más. Llenos de emoción por ese bebé que vienen en camino”, dijeron sonrientes.

Y aunque la cantante expresó que Eugenio está dichoso de que será abuelo otra vez, él hizo una pausa para corregirla, causando una divertida discusión entre ambos. “No, yo no estoy feliz de que voy a ser abuelo. O sea, estoy feliz por José Eduardo y todo, pero me van a empezar a bullear mis amigos otra vez. ‘¡Ay, el abuelo! Ya estás viejito’”.

Con esa preocupación a flote, preguntó si ya parece abuelo, y como Alessandra, no muy convencida, le dijo que no, él continuó: “¿Podemos no decir lo de abuelos? ¿Tú estás contenta de que vas a ser abuela?”. La pregunta sorprendió a la mamá de Aitana, pero respondió que ella no tendrá ese papel, pues sólo es la esposa del abuelo. “Voy a ser abuela cuando Aitana tenga hijos. Me tocó porque es parte de tu paquete. Voy a ser como una abuelita de cariño”. Un divertido dilema que dejaron a un lado para seguir felicitando a la pareja.

