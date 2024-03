La petición que Alessandra Rosaldo ha hecho a Eugenio Derbez sobre Victoria Ruffo

Aunque la relación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no es tan cercana, a pesar de estar unidos a través de su hijo José Eduardo Derbez, de alguna forma había logrado suavizarla a través de las indirectas y bromas que suelen mandarse a través de los medios de comunicación, siempre guardando su distancia y sin faltarse al respeto, aunque siempre con una carga de ironía. Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa el actor dejó en claro que de ahora en adelante evitará hablar de su ex y la relación que mantuvo con ella, pues Alessandra Rosaldo, su esposa, le ha pedido que ya no hable más de su pasado de forma pública.

©GettyImages



Eugenio ha dejado en claro que ya no hablará de su ex

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Eugenio respondió a los medios que lo cuestionaron sobre las recientes declaraciones que Victoria hizo, en las que dejó en claro que le tenía cierto cariño al actor, pues es el padre de su hijo. Sobre este tema, el intérprete decidió guardar silencio y explicar la razón por la que había decidido no hablar al respecto. “Ya no quiero hablar de ese tema (sobre Victoria Ruffo). Ya me regañó Alessandra y con toda razón”, compartió el artista.

El también comediante y productor ahondó en el tema y explicó las razones por las que ha decidido no volver a hablar de Victoria en público, revelando cuál fue la petición exacta que la integrante de Sentidos Opuestos le hizo. “Me dijo: ‘Ya deja de hablar de tu pasado’. Se lo prometí. Me cuesta el matrimonio”, sentenció.

©@alexrosaldo



Alessandra le pidió a Eugenio que evite hablar de su pasado

Victoria apuesta por una buena relación con Eugenio ahora que serán abuelos

Ahora que tanto Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se convertirán en abuelos, debido a que José Eduardo y su pareja, Paola Dalay, se encuentran en plena espera de su primera hija, la actriz ha dejado en claro sus intenciones de llevar una buena relación con su ex, todo por el bien de la pequeña. “Oviamente somos los abuelos, tenemos que estar en el bautizo, tenemos que estar en la primera comunión, en sus cumpleaños. Es importante que llevemos una buena relación por la bebita…”, explicó la actriz, en declaraciones retomadas en el programa Despierta América.

En esa misma charla, Victoria reveló que un encuentro con Eugenio Derbez podría darse en menos de lo que se espera, pues José Eduardo y Paola ya planean su primer baby shower, en el cual espera poder reunir a toda la familia. “¿Ya en dos semanas? Bueno, ahí nos veremos…”, dijo Ruffo visiblemente tranquila.