Eugenio Derbez recuerda a su madre, Silvia Derbez, en una fecha muy significativa

A lo largo de su carrera, Eugenio Derbez se ha encargo de reconocer la gran influencia que fue para él su madre, la primera actriz Silvia Derbez, no solo a nivel profesional, también en lo personal. Es por eso que siempre lleva en el corazón las lecciones, consejos y experiencias que vivió a su lado, lo que le permite reconectar con sus raíces y sentirse siempre cerca de ella. Algo que se ha visto reflejado en el emotivo mensaje que el artista le ha dedicado a su mamá, al recordarla en el día en el que hubiera cumplido 92 años.

El actor se mostró conmovido al recordar a su mamá

A través de su perfil de Instagram, Eugenio compartió un video en el que recopiló algunos de los instantes más especiales que vivió al lado de la actriz, así como algunos de sus trabajos en el cine mexicano y las telenovelas, mostrándose sumamente orgulloso del legado de su mamá. Al pie del clip, el intérprete escribió un mensaje en el que dejó en claro lo importante que sigue siendo para él la primera actriz. “Hace 92 años nació la mujer que definiría mi vida”, expresó el intérprete conmovido.

El también productor lamentó el no haber tenido más tiempo para compartir con su madre, pero se mostó convencido de que hasta la fecha, ella sigue siendo su protectora y su inspiración, razó por la que cada 10 de marzo sigue siendo motivo de celebración. “Me faltó tiempo para abrazarla, pero se que ella desde donde está, sigue siendo mi guía. Hoy sigo celebrando su cumpleaños”, finalizó.

El artista reconoció que su mamá sigue siendo su más grande inspiración

El ángel de Eugenio Derbez

Sin duda alguna, el fallecimiento de Silvia Derbez fue un evento que marcó para siempre su vida, pues considera que a raíz de ese momento, su madre se convirtrió en su protectora, algo que sigue considerando hasta la fecha. “A las dos semanas que muere mi mamá me habla un agente de Estados Unidos”, aseguró el artista en una sincera entrevista que concedió a Yordi Rosado para su canal de YouTube. “Yo siento que mi mamá desde arriba me fue diciendo: ‘Órale vas’. Éramos uña y mugre, muy cercanos, me apoyó todo el tiempo”, dijo agradecido.

Cabe destacar, que hace dos años Eugenio Derbez vio cómo uno de sus sueños se hizo realidad al triunfar en los Oscars con la película CODA -película de la que fue parte del elenco-, la cual se llevó el premio a Mejor Película, un logró que dedicó a su madre. Eugenio subió al escenario y mientras escuchaba atento los discursos de los productores de CODA, dirigió su mirada hacia arriba y lanzó un beso, dedicando este triunfo a su madre, la legendaria actriz Silvia Derbez.

El actor siempre tiene presente a su madre en todos los aspectos de su vida

