Eugenio Derbez recuerda los últimos momentos de su mamá: ‘Me estaba esperando’

Eugenio Derbez y su mamá, doña Silvia Derbez, tenían una relación muy cercana con un lazo tan especial como el que sólo una madre e hijo pueden crear. Ella no sólo era su confidente, también lo apoyaba en las diversas decisiones y situaciones por las que pasó el comediante y productor en su camino al éxito. Con ese cariño aún en el corazón, Eugenio recordó aquel momento en el que tuvo que despedirse de su mamá, quien asegura que lo esperó antes de partir el 6 de abril de 2002.

“Mi mamá me esperó para morir, es algo que nunca se me va a olvidar”, dijo en su entrevista más reveladora con Yordi Rosado. “Ella murió de cáncer en los pulmones y ya cuando estaba en sus últimos momentos nos dijeron ‘ya no tiene caso que esté en el hospital, mejor llévensela a su casa y que muera donde esté más a gusto’”, explicó, una situación con la que muchas familias se sentirían identificadas.

Doña Silvia estaba en coma, pero Eugenio está seguro de que podía escuchar a sus seres queridos porque movía algunos músculos. Sin embargo, el panorama era poco alentador y un par de semanas estuvieron a la espera de lo peor. Aquel día de abril, Eugenio salió a cenar y se alejó un poco de la casa de su mamá, pero una llamada lo hizo regresar de inmediato. Su mamá había entrado en crisis.

“Aventé todo. Cuando llegué, subí corriendo, entro y digo ‘¿está viva?’ y sí, le agarro la mano y le digo ‘mamá, aquí estoy’, cuando le dije eso en ese momento mi mamá dio su último suspiro”, recordó. “Murió agarrada de mi mano. En el instante en el que le dije ya llegué. Sabía que me estaba esperando y fue un momento que lo llevo conmigo para toda la vida”, dijo conmovido por aquella emotiva despedida a la mujer que más amó.

El ángel de Eugenio Derbez

La noticia pronto se supo en el mundo del espectáculo, y fans, colegas y amigos de Eugenio compartieron el dolor del fallecimiento de una mujer que dejó huella en la actuación. Para él, fue más que eso y a la fecha considera que su mamá aún lo cuida desde el cielo. “A las dos semanas que muere mi mamá me habla un agente de Estados Unidos”, aseguró.

La carrera de Eugenio despuntó a partir de entonces, convirtiéndose en uno de los productores mexicano que más alto ha puesto el nombre se du país. “Yo siento que mi mamá desde arriba me fue diciendo ‘órale vas’. Éramos uña y mugre, muy cercanos, me apoyó todo el tiempo”, dijo agradecido por el ángel que hoy lo acompaña.