Eugenio Derbez confiesa que ‘no quería ser papá’ cuando Aislinn venía en camino

La relación de Eugenio Derbez con sus hijos mayores está llena de historias memorables, y otras no tanto que poco a poco salen a la luz. Problemas familiares con los que más de uno de sus seguidores se sentiría identificado, pues aunque hoy llevan una gran relación, el camino no fue nada sencillo. Él mismo recordó algunas etapas de su vida como papá, como el día que se enteró que su entonces pareja, Gabriel Michelle, estaba embarazada de su primogénita, Aislinn Derbez. En aquel entonces él sólo tenía 23 años y no se sentía listo para ser papá.

“La verdad es que Gabriel y yo nos llevábamos muy mal. Y cuando me dice ‘estoy embarazada’, yo sentí que se acabó el mundo”, recordó en una entrevista con Yordi Rosado. “Dije: ‘Mi carrera, mis sueños, todo, hasta aquí llegaron. Se acabaron’. Y me apaniqué y le dije ‘no quiero ser papá’”.

Gabriel se enojó al escuchar a Eugenio: “Ella dijo: ‘vete, no quiero volverte a ver. Yo voy a tener a mi hija, no quiero saber nada de ti’”, reveló el también productor. Sin embargo, no fue una decisión sencilla.

Él no estaba listo para ser papá, pero tampoco quería que su hija creciera sin conocerlo. “Yo no quería ser papá, no quería que hubiera un hijo mío andando por ahí, yo estaba aterrorizado. Yo no quería ser papá, ella sí. Terminamos peleándonos. Luego medio regresé cuando la niña nació, medio lo intentamos, porque yo tenía muy claro que no quería dejar una hija por ahí regada, yo quería hacerme responsable”, aseguró.

En esos días de la década de los 80s, Eugenio no tenía la solvencia económica de la que hoy goza, y antes de seguir con sus sueños de éxito en el cine y la televisión, puso las necesidades se su pequeña: “No tenía en qué caerme muerto, estudiaba cine, vivía con mis papás”, confesó. Incluso llegó a trabajar como mesero y limpiaparabrisas. La situación también le causó problemas con sus padres por no haber hecho las cosas de manera premeditada.

El homenaje a su hija en su mayor éxito

A pesar de no haber deseado ser papá, cuando Eugenio tuvo entre sus brazos a su pequeña, el mundo cambió por completo. “Ha sido mi mejor maestra, Aislinn. Y la cosa más maravillosa que me ha pasado”, dijo desde el fondo de su corazón. Y para sorpresa de muchos, reveló que su cinta Instructions Not Included está basada precisamente en esa parte de su vida, la cual es un homenaje a su primogénita.