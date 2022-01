Y es que Aislinn tenía algunas presiones sobre ella que no la dejaban sentirse al 100%, una situación que la hizo buscar un rincón en el mundo plagado de la belleza natural que tanto le hacía falta. “Hace unos días le hablé y le dije: -no me siento bien, necesito naturaleza, a Kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola...”, agregó.