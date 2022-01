Eugenio Derbez revela que fue involucrado en la muerte de un conocido presentador mexicano

A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria, Eugenio Derbez ha vivido todo tipo de anécdotas, incluso, hay algunas muy oscuras que nunca se había atrevido a revelar, como la ocasión en la que fue investigado por las autoridades tras la muerte del conductor Paco Stanley, el 7 de junio de 1999. En una videollamada con Ventaneando (TV Azteca) con motivo del 26° aniversario de sus transmisiones, Derbez habló del sonado caso de Paco Stanley y de la forma en la que indirectamente se vio involucrado.

©@ederbez



Eugenio Derbez reveló cómo fue implicado en un caso de asesinato en los noventa

A finales de los noventa, las cadenas de Televisa y TV Azteca eran acérrimas rivales por el rating; competían con sus programas matutinos, sus coberturas noticiosas, telenovelas y hasta por la barra cómica. Fue en esa época cuando se desató una ‘guerra’ de espectaculares publicitarios entre las dos cadenas y Derbez recordó a los conductores de Ventaneando cómo los anuncios de una y otra cadena invadieron una de las vialidades principales de la Ciudad de México. En ese entonces, se decía que Eugenio Derbez y Paco Stanley eran competidores directos por el rating. Meses después de la famosa ‘guerra’ publicitaria, se dio el asesinato de Stanley y el padre de Aislinn Derbez fue requerido por las autoridades.

“Viene la muerte de Paco Stanley, y me llamaron a declarar, yo tuve que ir a declarar como sospechoso. Me mandaron llamar como sospechoso por ser enemigo de Paco Stanley y les dije, ‘yo no soy enemigo de Paco Stanley’, y me dicen ‘sí, pero es que hubo una guerra de espectaculares y usted lo atacó’, y tuve que ir a declarar, porque fui acusado de que era uno de los (involucrados)”, explicó.

©@paulstanleyd



Paco Stanley (1942-1999) fue un destacado actor, presentador y humorista mexicano, que perdió la vida en un ataque directo con arma de fuego

Stanley fue asesinado en las afueras de un restaurante al sur de la Ciudad de México, poco después de concluir la emisión diaria de su programa matutino en TV Azteca. En el curso de las investigaciones para identificar a los implicados en el hecho, el nombre de Eugenio Derbez salió a la luz, pero su relación dentro del caso fue únicamente para recoger su declaración.

Las investigaciones policiales también vincularon a Mario Bezares, quien era el copresentador de Stanley en Una tras otra (TV Azteca), además de la modelo y edecán Paola Durante. Ambos permanecieron más de un año tras las rejas y salieron de la cárcel, luego de que se demostrara su inocencia.

