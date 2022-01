Aislinn Derbez confiesa que por Mauricio Ochmann no le hacía caso a su nuevo amor

Aislinn Derbez tiene una nueva sonrisa que ilumina su vida personal. Desde hace casi un año está de novia con Jonathan Kubben, aunque fue apenas en diciembre cuando confirmó al mundo entero que tenía un nuevo amor. Ese fue el punto de partida para hablar de lo bien que se siente en esta relación y publicar fotos junto a su enamorado. Pero antes de que se dejara flechar por Cupido, la hija de Eugenio Derbez no estaba lista para volver a amar, y el motivo no era otro más que su ex y padre de su hija, Mauricio Ochmann.

Aislinn Derbez y Jonathan Kubben

Aislinn confesó que luego de anunciar su separación en marzo de 2020, se dio tiempo de vivir el luto que había dejado la decisión de tomar caminos separados con el hombre que dos años atrás había jurado amor eterno. Gracias a un amigo en común, la primogénita de los Derbez conoció a Kubben. El YouTuber estaba interesado en ella, y no dejaba de insistir en contactarla, pero Aislinn no se sentía lista para abrir su corazón.

“Cuando mi amigo me dijo que lo quería presentar, no estaba lista, necesitaba tiempo”, confesó Aislinn sobre cómo decidió limpiar su corazón y energías antes de iniciar una nueva relación. “Estaba viviendo el proceso de mi separación. Un año y medio después, le dije que estaba lista para conocerlo”, agregó en su charla con Quién. Aislinn había sanado, y por fin se sintió tranquila para dejar entrar a una persona más en su vida.

La perseverancia de Jonathan Kubben y la buena relación de Aislinn con Mauricio

Kubben no iba a dejar escapar a aquella chica que tanto llamó su atención. Él quería conocerla y le dio tiempo y espacio sin dejarla olvidar que estaba ahí, aunque no fue nada sencillo y por poco se da por vencido. “Como seis meses antes de conocernos en persona, ella no me pelaba tanto. Más fría imposible. Lo intenté una vez que le respondí a una historia en Instagram y no me contestó, entonces dije ‘mejor lo dejo’”, reveló el originario de Bélgica. Para justificarse, Aislinn aseguró que lo hizo así porque sabía que le iba a gustar y ella necesitaba sanar.

Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez y su hija Kailani

Jonathan, además, quedó impactado al ver lo bien que se llevan Aislinn y Mauricio, quienes tendrán un lazo que los una de por vida por su hija en común, Kailani. “Todos los días se hablan, platican y se ayudan. Qué lección de vida pensar que las cosas pueden ser así. Porque los dos están pensando que tienen un objetivo en común que es que la niña esté bien y hacer que todo funcione por el bien de Kai”, aseguró.