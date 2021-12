Aislinn Derbez confirma su relación con el influencer Jonathan Kubben

Aislinn Derbez ha decidido darle una segunda oportunidad al amor con el influencer Jonathan Kubben. La actriz de 35 años confirmó su relación de nueve meses con el creador de contenido. Los rumores de que la artista y Kubben tenían una relación se vienen dando desde hace meses, pero ha sido hasta ahora que la hija mayor de Eugenio Derbez se ha decidido a romper el silencio y hablar de lo que siente por el joven, quien tiene raíces belgas y mexicanas.

©@aislinnderbez



Esta es la primera vez que Aislinn se refiere a su vida amorosa desde su separación con Mauricio Ochmann a inicios del 2020

En su perfil de Instagram, la actriz de películas como A la Mala, publicó una fotografía de ambos y compartió el siguiente mensaje, en el que dejó ver lo plena y enamorada que se siente con Kubben, luego de superar su divorcio con Mauricio Ochmann, en 2020.

El post de ‘Ais’ empieza así: “Este hombre maravilloso me pone así de feliz como en la foto…Y qué creeeen? Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él”. La madre de la pequeña Kailani añadió que la madurez le ha dado una idea clara de lo que es el amor: “De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace…”

“Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo… pero ya basta de medir el éxito de una relación por “cuánto dura” y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos. Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces♥️. No sabemos cuanto dure, pero el AHORA está demasiado ching***♥️”.

Las reacciones por parte de sus amigos y seres queridos no se ha hecho esperar. Debajo de los posts, muchos de ellos se han alegrado por su relación, e incluso Vadhir Derbez, hermano menor de Aislinn comentó la foto de ella con lo siguiente: “Muchas risitas ehhh jijiji jujuju”. Recordemos que Vadhir ya conoce a Kubben desde hace tiempo, pues en el verano pasado los tres viajaron a Guatemala juntos.