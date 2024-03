Eugenio Derbez hace frente a los rumores de reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Una de las exparejas más conocidas del espectáculo fue la conformada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. A casi cuatro años de su ruptura, los exesposos mantienen intacto el lazo de cordialidad, felices por brindar un entorno de armonía a su única hija en común, Kailani. Recientemente, han permanecido cercanos y establecidos por España, lo que ha dado pie a los rumores de reconciliación, aunque ambos han dejado claro que solo mantienen una amistad y que su paso por Europa es por motivos de trabajo. Ahora, es Eugenio Derbez quien opina sobre el ex matrimonio, específicamente sobre las especulaciones, poniendo de frente los buenos términos en los que ha quedado todo.

Eugenio reveló las razones por las que Aislinn y Mauricio están en España.

¿Mauricio y Aislinn juntos y tomados de la mano?

En días pasados, las alertas se encendieron entre los seguidores de la expareja, luego de que fueran reveladas unas fotografías en las que aparecen juntos y tomados de la mano. Tras el revuelo provocado por estas imágenes se supo que todo tenía que ver con el nuevo proyecto en el que ambos colaboran, así lo explicó Eugenio, quien además fue claro al poner de frente el pasado amoroso de los exesposos. “Están filmando una película, pero yo siempre le decía: ‘A ver, hija, en donde hubo fuego, cenizas quedan’, entonces ya pregunten a ellos…”., comentó el actor a la prensa, declaraciones retomadas por el programa televisivo El Gordo y la Flaca.

Para ser más específico sobre los rumores relacionados con una posible reconciliación entre Aislinn y Mauricio, el también productor y cineasta fue enfático con la amistad que ambos mantienen, descartando que exista un nuevo comienzo para ambos en ese sentido. “Que yo sepa, siempre ha sido muy lindo, llevan una muy buena relación. Yo le admiro mucho a Aislinn y a Mauricio haber tenido una separación tan amistosa que la mayoría no hemos podido lograr…”, dijo Derbez en la plática, abierto a opinar sobre este tema que ha generado gran interés en la prensa.

Eugenio dijo admirar la buena convivencia entre Aislinn y Mauricio.

Eugenio, inspirado por su hija

La grata relación de amistad que mantienen Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, ha sido admirable para Eugenio, quien asegura haber deseado lo mismo en su momento, tras sus pasadas rupturas amorosas, espacialmente por brindar un entorno de bienestar y armonía a sus hijos. “Yo lo envidio mucho porque yo no tuve esa experiencia como ustedes bien lo saben, me hubiera gustado darles a mis hijos eso, una paz, una tranquilidad como niños que no ven a sus papás peleándose…”, explicó el intérprete durante la plática.

Eugenio aseguró que le habría gustado tener una experiencia similar a la de Aislinn con sus exparejas.

En días pasados, Aislinn también tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores detalles de su estancia por España, revelando qué hace exactamente con su exesposo estos días de arduo trabajo en los sets de filmación. “La cantidad de cosas por las que hemos pasado en sólo 2 semanas de los rodajes más complejos de mi vida, pero también de lo más hermoso”, escribió sobre una foto de una escena de la película dirigido por Emiliano Castro. En otro video, mostró la maquinaria empleada por la producción para simular un accidente en lo que parece un tren: “Nuestra escena de hoy, la magia del cine”, dijo.

