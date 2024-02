Aislinn Derbez comparte lo bien que se siente a más de dos años soltera

El Día de San Valentín inspiró a Aislinn Derbez a compartir con sus seguidores cómo ha sido su vida personal desde hace más de dos años, cuando decidió que pasaría un tiempo soltera. Reflexiva, pero muy contenta con lo que ha descubierto de sí misma, la actriz e hija de Eugenio Derbez detalló cómo ha sido este tiempo, las gratas experiencias que ha logrado y todo lo que ha aprendido junto a sus amigos y familia.

“Me acuerdo que desde adolescente llevaba toda mi vida en relaciones de pareja... me daba ansiedad estar soltera”, reveló en una publicación que acompañó de varias fotos en sus mejores ratos con su hija, Kailani, su papá, hermanos y varios amigos.

Sincera, continuó: “Hace dos años decidí darme mínimo un año de soltería como regalo y experimento… me prometí que, aunque llegara el hombre de mis sueños, le iba a decir que ni modo, que me esperara un año🤣. Y me ha gustado tanto que ya van dos años de soltería y contando😏”.

Aislinn se llevó una grata sorpresa al descubrirse a sí misma en con una nueva visión, bastante diferente a lo que sentía en sus años de adolescencia. “Sin duda han sido los mejores años que he vivido hasta ahora: me atreví a regalarme aventuras y experiencias que antes no me permitía, he disfrutado aún más mi maternidad, he cumplido sueños laborales que me parecían imposibles, he cultivado más que nunca a los amigos y familia que amo y que antes no veía tanto por darle ese tiempo a una pareja, he confrontado cosas de mí misma que me daba miedo voltear a ver”, detalló.

Y en este día en el que se celebra al amor, la hermana de Vadhir y José Eduardo Derbez abraza al amor propio, con una lección que pondrá en práctica cuando se vuelva a sentir atraída por alguien más. “Gracias a este tiempo conmigo descubrí que si vuelvo a estar en pareja es importante que se sienta igual de expansivo, libre, nutritivo, y divertido que esta soltería y sin volver a descuidar esas áreas tan importantes de mi vida”, anotó.

Por último, motivó a sus seguidores a continuar con la conversación al preguntarles: “¿Y ustedes qué opinan, creen que se puede?”.

Los rumores con Mauricio Ochmann

A principios de mes, Aislinn y Mauricio viajaron a España junto a su hija, Kailani. Desde su divorcio en 2020 los han acompañado los rumores de una reconciliación, en especial ahora que ambos están solteros. Los tres pasaron un gran tiempo en familia recorriendo el país europeo, con fotos y videos de recuerdo que compartieron en sus redes sociales.

Sin embargo, parece que el tema de una segunda oportunidad no tiene lugar en sus vidas, tal como ambos lo han explicado a los medios. “No tiene por qué haber una reconciliación porque no hay nada qué reconciliar”, dijo Ochmann. “Estamos muy bien, estamos muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida y todo muy bien. Yo la verdad es que estoy disfrutando mucho a mis hijas, disfrutando mucho el trabajo y disfrutando mucho de mí”, agregó dejando claro que seguirían por caminos separados.

En diciembre pasado, Aislinn hizo una declaración similar: “No. De verdad, lo dudo muchísimo. No puedo decir ‘nunca’ porque luego la vida nos sorprende, pero lo dudo muchísimo”. Y aseguró: “Somos muy buenos amigos, nos amamos muchísimo, el amor ahí siempre está; pero la compatibilidad como pareja, no”.

