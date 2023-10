Aislinn Derbez sobre ‘Radical’, la nueva película de su padre, Eugenio Derbez: ‘No podía parar de llorar’

A dos años del estreno de la multipremiada CODA, Eugenio Derbezvuelve al cine y lo hace de manera triunfal con Radical, bajo la dirección de Christopher Zalla. Recientemente, la película se estrenó en la Ciudad de México y el actor acudió acompañado por su hija mayor, Aislinn Derbez. La historia del filme y la actuación de su padre dejaron a ‘Ais’ emocionada hasta las lágrimas y a través de sus redes sociales dio cuenta de ello, asegurando que era el proyecto más conmovedor que su padre ha realizado en toda su carrera.

Eugenio Derbez y Aislinn Derbez

En su perfil de Instagram, la también actriz compartió una serie de imágenes en las que aparece al lado de su padre compartiendo una gran noche, en la que las lágrimas y las palabras de felicitación no faltaron. La propia ‘Ais’ indicó que esta producción movió en ella sentimientos muy fuertes y que estaba más que orgullosa de su papá.

Aislinn Derbez y Eugenio Derbez al final de la película ‘Radical’

“Ayer fue la premiere de Radical @radicalthemovie y decirles con palabras lo que esta peli movió dentro de mí se quedaría muy corto... Definitivamente es el proyecto que más me ha conmovido de @ederbez y me estalla el pecho de orgullo y amor”, escribió en su post en Instagram. “La educación es de los temas que más me apasionan y deseo de todo corazón que esta película sea una semilla para inspirar a cambios radicales en la forma de educar a los niños”. Para concluir, la estrella de películas como A la mala, dijo que, hacia el final de la película “no podía parar de llorar”.

La película cuenta la historia de Sergio (Derbez), quien se dispone a impartir clases en Matamoros, Tamaulipas, uno de los lugares más difíciles de México. Aunque hasta ahora sus alumnos solo han conocido un ambiente marcado por la violencia y la falta de disciplina, él trae un método nuevo y radical.

Padre e hija en la noche del estreno del filme en la Ciudad de México

Sobre la alfombra roja del evento, y ante varios medios mexicanos, Eugenio expresó lo siguiente: “Estoy muy agradecido y muy bendecido por el amor tanto de la gente como de mis compañeros que vinieron a la alfombra roja, siempre que vengo a México a alguna premier me llena el corazón ver tanto cariño de la gente”.

Sobre la película, que ganó un premio en el Festival de Sundance, el también productor comentó: “A veces sentimos que nuestro granito de arena no cuenta, y esta historia, que es una historia real, que está documentado lo que estamos exponiendo en la pantalla, te das cuenta como un maestro, desde una pequeña escuela rural en Matamoros, nada más con la intención de querer cambiar su entorno, lo logró”.

